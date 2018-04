Apple skal begynne å lage sine egne prosessorbrikker til Mac

Apple har som kjent i lang tid benyttet prosessorgiganten Intels brikker i sine Mac-maskiner, men det langvarige kundeforholdet kan nå gå mot slutten. Kilder som Bloomberg nylig snakket sier nemlig at Apple er i ferd med å lage sine egne brikker, og dermed kutte ut Intel. Kildene sier at dette skal skje allerede i 2020.

Det nye initiativet kalles «Kalamata» internt i selskapet og skal ifølge Bloombergs kilder være godkjent av Apples ledelse, men er ennå på et tidlig stadium. Derfor er det heller ikke så mange detaljer som er kjent ennå.

Vil knytte sammen plattformene

Noe av hensikten med det nye maskinvarefremstøtet er å legge til rette for at samtlige av Apple-plattformene skal fungere på en mer sømløs og helhetlig måte med hverandre, et arbeid Apple skal være i gang med også når det gjelder programvare.

Foto: Intel

Som Bloomberg meldte i desember har kilder nemlig hevdet at selskapet jobber med et nytt utviklerverktøy som kan brukes til å lage applikasjoner som fungerer likt på både iPhone, iPad og Mac-maskiner. Dette skal ha fått navnet «Marzipan», uten at det er kjent akkurat hvordan dette skal fungere.

Kanskje dreier det seg om et konsept som ligner på Microsofts Universal Windows Platform eller måten Google har knyttet sammen Android- og Chrome OS-operativsystemene på. Hvilken rolle Apples egne prosessorbrikker skal få i det hele er altså ennå uvisst.

Dersom Apple faktisk skal droppe Intel får dette antakelig betydelige konsekvenser for selskapet. Ifølge en beregning Bloomberg utførte kommer cirka 5 prosent av Intels samlede omsetning fra Apple, noe som førte til at Intel-aksjen falt med solide 9,2 prosent etter at nyheten kom ut i mediene. Dette er visstnok det største fallet Intel har tatt på én dag siden 2016.

Apple selv har altså ikke kommentert saken, men om det er hold i opplysningene til Bloombergs kilder kommer vi nok til å høre mer ganske snart. Nylig meldte vi for øvrig at Apple trolig også planlegger å gjøre seg mer uavhengig på mobilfronten, ved å lage sine egne mobilskjermer.

