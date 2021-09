Apple skal lansere nye produkter om få dager – se den kreative invitasjonen

Apple har nettopp kunngjort sitt neste lanseringsarrangement, der nye produkter skal avdukes. Og i år har de sendt ut en invitasjon litt utenom det vanlige.

Datoen for Apples nye lansering er 14. september. Tidspunktet ble blant annet kunngjort via Twitter av Greg Joswiak, visesjef ved Apples markedsavdeling, som for anledningen la ved en kort «utvidet virkelighet»-video.

AR-nyheter?

Videoen viser en virtuell, svevende Apple-logo plassert i virkelige omgivelser, og når man beveger seg «inn» i logoen, dukker datoen opp. Om man sitter på en iOS-enhet selv, kan man få den fulle opplevelsen ved å trykke på logoen på Apples Event-nettside.

Påfunnet er fristende å tolke dithen at Apple planlegger en form for «utvidet virkelighet»-nyhet, uten at dette på noe måte er bekreftet. Selskapet satser allerede stort på teknologien, for eksempel med de seneste utgavene av iPad Pro, som har innebygget lidar-skanner for mer avansert «utvidet virkelighet»-kapasitet.

Som blant andre MacRumors har rapportert, går det dessuten rykter om at Apple planlegger egne AR-briller for utvidet virkelighet-opplevelser.

Det aller mest nærliggende er nok at Apple skal dra sløret av iPhone 13, som sveivet i gang ryktemølla allerede for en god stund siden.

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. 🏞 #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd — Greg Joswiak (@gregjoz) September 7, 2021

Trolig ingen store designendringer

Blant de ubekreftede opplysningene som verserer om den neste iPhone-utgaven, gjengitt av Macrumors, ser det blant annet ut til at vi i likhet med iPhone 12 får fire modeller, ihvert fall i størrelsene 5,4, 6,1 og 6,7 tommer.

Det ventes ingen store designendringer, med unntak av at Apple skal ha krympet størrelsen på «leppen» øverst på skjermen ved å redusere dimensjonene til Face ID-maskinvaren. På Pro-modellene skal iPhone 13-skjermen visstnok utstyres med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz.

Man forventer også en ny A15-systembrikke under panseret og en nye 5G-brikke fra Qualcomm.

Ellers er det meget sannsynlig at Apple skal kunngjøre den nye generasjonen Apple Watch, og ryktene skal ha det til at de nye utgavene av smartklokkene skal by på den første skikkelige designoverhalingen på en god stund. Hva dette innebærer, er uvisst, men blant annet er smalere livvidde en mulighet.

En ny AirPods-generasjon vil vi sannsynligvis også få se, og nyheter om selskapets tjenester og programvare hører alltid med på lanseringsarrangementene. Hva Apple har i ermet, finner vi altså ut av den 14. september.