Betalingsversjonen av ChatGPT er tilgjengelig i Norge

Da ChatGPT ble åpnet for publikum i november 2022, gikk den raskt viralt. Med millioner av brukere kun etter få dager, opplevde folk raskt at tjenesten fikk lengre responstid og at de rett og slett ikke fikk tilgang når for mange var inne.

I starten av februar ble det klart at OpenAI, selskapet bak ChatGPT, lager en betalingstjeneste for prioritert tilgang.

Nå er tjenesten ChatGPT Plus lansert i Norge.

200 kroner i måneden

For 20 dollar, tilsvarende 200 kroner, i måneden, lover OpenAI at du får tilgang også når mange bruker tjenesten, at du skal få raskere respons fra løsningen og at du skal få raskere tilgang til ny funksjonalitet.

Slik ser tilbudet ut i tjenesten i dag. Skjermbilde: ChatGPT

ChatGPT var tidlig på markedet, og mange har nok tatt i bruk språkmodellen til å produsere tekst.

Ny funksjonalitet som bygger på ChatGPT er på god vei inn i flere av Microsofts produkter, blant annet i møte- og samarbeidsløsningen Teams og i søkemotoren Bing, etter at Microsoft gikk inn med milliarder i OpenAI.

Konkurrentene følger på med lignende funksjonalitet. Google skal visstnok ha blitt nervøse av utviklingen, men lanserte for en uke siden sin egen konkurrent.