Biden-administrasjonen ber næringslivet om hjelp til å ta cyberkriminelle

USAs visejustisminister Lisa Monaco hadde under et virtuelt seminar om cybersikkerhet onsdag et budskap landets næringslivet i landet: Justisdepartementet trenger deres hjelp for bekjempe cyberkriminelle, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Vi kan ikke gjøre dette alene, sa hun.

– Jeg mener det er dårlig for selskaper. Det er dårlig for Amerika, og det skader vår innsats for å opprettholde verdien vi prøver å demonstrere som et land hvis selskaper blir angrepet og ikke samarbeider med justismyndighetene, sa hun.

Monaco uttalte at hun håper å høre mer fra selskaper om hindringer og utfordringer de står overfor når de skal bestemme når og hvordan de skal gå frem for å rapportere cyberangrep til myndighetene.

Hun understreket at de som står frem vil se at myndighetene er fast bestemt på å respondere raskt.

– Vi gjør arrestasjoner. Vi holder folk til ansvar. Vi får penger tilbake, sa hun.

Flere alvorlige angrep

Budskapet kom på et tidspunkt der justisdepartementet har forsterket innsatsen for å bekjempe cybertrusler og løsepengevirus, som det mot Colonial Pipeline i mai som førte til massiv mangel på bensin over østkysten tidligere i år. Colonial Pipeline leverer nesten halvparten all all drivstoff på den amerikanske østkysten. Selskapet betalte 36 millioner kroner i løsepenger.

Justisdepartementet klarte i dette tilfellet å gjenopprette 2,3 millioner dollar (cirka 19 millioner norske kroner) i kryptovaluta som selskapet hadde betalt til angriperne.

Tidligere i år måtte også den amerikanske avdelingen av verdens største kjøttforedlingsselskap JBS Food stenge produksjonen ved flere anlegg etter at selskapets nordamerikanske servere ble angrepet. JBS endte opp med å bite i det sure eplet og betalte 11 millioner dollar – cirka 96 millioner kroner – i løsepenger for å låse opp systemene.

Offensiv mot løsepengevirus

Biden-administrasjonen tok nylig til orde for en bred allianse som for alvor skal få has på utpressingsvirus.

Alliansen skal ha fått det talende navnet Counter-Ransomware Initiative, og skal bli en del av dialogen som allerede er på plass med Russland, NATO og G7-landene. Akkurat hvilke land som skal med i alliansen er imidlertid ikke klart.

Initiativet kommer etter en lengre periode med svært alvorlige og kostbare angrep fra løsepengevirus, blant annet mot kritisk infrastruktur.