Danner massiv allianse for å knuse utpressingsvirus en gang for alle

Utpressingsvirus har etablert seg som en av de aller største truslene på nettet og koster bedrifter uhorvelige pengesummer hvert år. Den urovekkende trenden har motivert både sikkerhetseksperter og myndigheter til å ta opp kampen, og nå er nye initiativ på trappene.

I USA har Biden-administrasjonen tatt til orde for en bred allianse som for alvor skal få has på utpressingsvirusene. Blant andre CNN og Reuters meldte om saken.

Flere alvorlige angrep den siste tiden

I en uttalelse fra president Joe Biden som CNN fikk tilgang til heter det at Det hvite hus skal avholde et møte med representanter fra hele 30 land. Formålet er å diskutere strategier og tiltak som kan begrense spredningen av virusene.

Alliansen skal ha fått det talende navnet Counter-Ransomware Initiative, og skal bli en del av dialogen som allerede er på plass med Russland, NATO og G7-landene. Akkurat hvilke land som skal med i alliansen er imidlertid ikke klart.

Initiativet kommer etter en lengre periode med svært alvorlige og kostbare angrep fra løsepengevirus, blant annet mot kritisk infrastruktur.

Tidligere i år måtte for eksempel den amerikanske avdelingen av verdens største kjøttforedlingsselskap JBS Food stenge produksjonen ved flere anlegg etter at selskapets nordamerikanske servere ble angrepet. JBS endte opp med å bite i det sure eplet og betalte 11 millioner dollar – cirka 96 millioner kroner – i løsepenger for å låse opp systemene.

Et annet meget alvorlig angrep fant sted i mai, da det store rørledningsnettet Colonial Pipeline måtte stenge driften midlertidig etter et løsepengevirus-angrep. Colonial Pipeline leverer nesten halvparten all all drivstoff på den amerikanske østkysten. Selskapet betalte 36 millioner kroner i løsepenger.

Varslet hard linje mot Russland

Begge disse angrepene ble utført av det FBI mener er hackergrupper med tilhold i Russland. Som digi.no rapporterte varslet Biden-administrasjonen en hardere linje mot Russland som følge av angrepene, hvor heller ikke gjengjeldelse ble utelukket.

Hva som eventuelt blir Russland rolle i den nye alliansen er ennå uvisst, og landet har en tendens til å benekte enhver medvirkning i cyberangrep mot amerikanske mål.

Dette er for øvrig ikke den første alliansen som dannes for å få has på løsepengevirus. Tidligere i år dannet en rekke store teknologi- og sikkerhetsaktører et initiativ kalt Ransomware Task Force, som allerede har forfattet en omfattende handlingsplan for hvilke virkemidler som skal tas i bruk for å bekjempe løsepengevirusene.

Jobben blir vanskelig, da virusene fortsetter å være blant de største truslene på nettet. En rapport som Trend Micro la frem nylig viser at utpressingsvirusene blir stadig farligere ved at de beveger seg mer i retning av målrettede angrep mot store aktører.