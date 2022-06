For nøyaktig ett år siden lanserte Brave, som er mest kjent som en personvernfokusert nettleser, et helt nytt produkt – nemlig en søkemotor. Den har blitt en massiv suksess, kan selskapet nå bekrefte.

På sin offisielle blogg opplyser Brave at søkemotoren deres, Brave Search, har opplevd en eventyrlig vekst siden oppstarten.

411 millioner søk i måneden

I juni 2021, måneden Brave Search ble lansert, oppnådde søkemotoren 8,1 millioner søk. I mai i år hadde dette tallet økt til saftige 411,7 millioner søk – som tilsvarer en økning på nesten 5000 prosent på bare ett år.

Det siste året har brukere utført til sammen 2,5 milliarder søk med Brave Search. Ifølge kilder som Brave har skrapt sammen tok det hovedkonkurrenten Google godt over ett år å oppnå dette tallet, og DuckDuckGo skal ha brukt hele fire år på å nå det samme antallet.

Selskapet hevder at de aller fleste nye brukere av Brave sin nettleser bruker Brave Search som standard søkemotor, i stedet for Google og de andre konkurrentene.

Til tross for veksten skal det nevnes at det er meget langt igjen før Brave Search når markedslederen til knærne. Ifølge nettstedet Internet Live Stats gjennomføres det i dag over 3,5 milliarder søk per dag og over 1200 milliarder søk i året med Google – men så har Google også eksistert siden 1998.

– Siden lanseringen for ett år siden har Brave Search prioritert uavhengighet og innovasjon for å gi brukere det personvernet de fortjener. Web-en er i endring, og vår utrolige vekst viser at det er etterspørsel etter en ny aktør som setter brukerne først, sa sjef for søk hos Brave, Josep M. Pujol.

Brave Search kan skryte på seg solid vekst siden oppstarten for akkurat ett år siden. Foto: Brave

Uavhengig indeks

Brave Search er basert på en søkemotor kalt Tailcat, som Brave har kjøpt opp. Tailcat er utviklet av folk med tidligere tilknytning til Cliqz – selskapet bak en nå nedlagt personvernfokusert nettleser og søkemotor ved samme navn.

Den nye søkemotoren er ment å ivareta personvernet vesentlig bedre enn markedslederen Google, og skal også kunne rive seg løs fra de store teknologiselskapene.

– Under panseret er nesten alle dagens søkemotorer enten bygget av, eller avhengige av, resultater fra Big Tech-selskaper. Tailcat er derimot bygget på en fullstendig uavhengig indeks og er i stand til å levere kvaliteten folk forventer, men uten å forsake personvernet, skrev Brave i sin beskrivelse av søkemotoren.

Brave Search samler blant annet ikke samler inn IP-adresser og bruker ikke personlig identifiserbar informasjon til å forbedre søkeresultatene. I stedet vil de basere seg på anonymiserte bidrag fra andre personer i arbeidet med å forbedre og raffinere søketjenesten.

Selskapet fokuserer også på transparens med den nye søkemotoren sin, og vil basere seg på deltakelse fra brukerne sine både når det gjelder indekseringen og utviklingen av alternative rangeringsmodeller.

Brave Search har for øvrig også konkurranse fra en en annen personvernfokusert søkemotor, DuckDuckGo, som også opplever respektabel vekst.