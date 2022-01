Ny milepæl: Den personvernfokuserte nettleseren Brave opplever ekstrem vekst

Nettleseren Brave markedsfører seg som en nettleser som fokuserer spesielt på å beskytte personvernet til brukerne, og får generelt gode skussmål på dette feltet i undersøkelser og tester. Den har opplevd massiv vekst siden oppstarten, og populariteten ser ikke ut til å avta.

På sine hjemmesider opplyser Brave at nettleseren har passert den respektable milepælen på 50 millioner aktive, månedlige brukere.

Doblet hvert år

Nettleseren har mer enn doblet antallet brukere hvert år siden 2017. For bare et drøyt år siden feiret Brave milepælen på 20 millioner brukere, som digi.no rapporterte.

Også på den mobile plattformen opplever nettleseren en sterk økning i popularitet. Fra 2020 til 2021 vokste antallet nedlastninger med 10 millioner, som er mer enn samtlige andre nettlesere, ifølge statistikken hos nettstedet Appfigures.

Brave er den tredje mest nedlastede mobile nettleseren og ligger nå hakk i hæl med Opera, mens Chrome som ventet fremdeles har et solid overtal på markedet.

– Å passere 50 millioner brukere er en diger milepæl for vårt selskap. Det er også en kraftfull bekreftelse på den globale bevegelsen som er underveis, ledet av brukere som søker alternativer til overvåkningsøkonomien, sa sjef og medgrunnlegger hos Brave, Brendan Eich.

Eich satser på å doble antallet brukere nok en gang i løpet av inneværende år.

Brave skryter av større beskyttelse av personvernet enn noen annen nettleser, og byr blant annet på blokkering av «trackers» – identifikatorer som sporer bruk på tvers av ulike nettsider – som standard.

Veksten har vært upåklagelig hittil, ifølge Braves egen statistikk. Foto: Brave

Gjør det bra i undersøkelser

Nettleseren har også automatisk blokkering av såkalt fingerprinting, digitale fingeravtrykk som genereres når selskaper lager en unik profil av brukeren, basert på slike faktorer som datamaskin, programvare, programvaretillegg, preferanser og innstillinger. Blant andre Firefox har også denne funksjonen på plass.

I en omfattende undersøkelse som digi.no rapporterte om for et par år siden kom Brave-nettleseren aller best ut når det gjelder hvor mye nettleseren sender av data til de respektive leverandørenes servere. Det ble konkludert med at Brave ikke bruker identifikatorer som gjør det mulig å spore IP-adresser over tid.

Det ble heller ikke observert at nettleseren sendte informasjon om besøkshistorikk til selskapets servere. Både Chrome, Firefox og Safari tagger data med identifikatorer knyttet til nettleserinstansen.

Brave ligger fremdeles et godt stykke bak konkurrentene, men på grunn av personvernfunksjonene dukker ikke nettleseren opp hos statistikktjenester som NetMarketShare. Det er dermed uvisst akkurat hvor stor markedsandelen er.

Nettleseren har for øvrig lansert flere nye produkter utover kjerneproduktet sitt den siste tiden. I november bygde selskapet inn en kryptolommebok i Brave-nettleseren, som rett før jul kom i en betaversjon til de mobile plattformene. Selskapet har også lansert en Zoom-konkurrent, og en egen søkemotor kom i fjor sommer.