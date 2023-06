– ChatGPT er dummere enn en hund

Utviklingen innen generativ, kunstig intelligens har skutt fart den siste tiden, og det samme har kritikken og skepsisen som mange har til teknologien. Blant de dystopiske spådommene finnes det imidlertid også de som er langt mindre bekymret, og en av dem er Facebook-eieren Meta.

Yann LeCun, som leder Meta sitt arbeid innen kunstig intelligens, deltok nylig på en teknologikonferanse i Frankrike. Den benyttet han til å avdramatisere trusselen som dagens AI-teknologi utgjør, rapporterer den amerikanske nyhetskanalen CNBC.

– Kun trent på tekst

Under en paneldebatt ble LeCun spurt om hvordan han vurderer de avanserte språkmodellene som får mye omtale i disse dager, deriblant ChatGPT. Det viser seg at han ikke anser dem som spesielt intelligente – til tross for at mange mener modellene nærmer seg menneskelig nivå på noen områder.

– De systemene er ennå veldig begrensede; de har ingen forståelse for virkelighetenes underliggende realitet fordi de kun er trent på tekst, massive mengder tekst. Mesteparten av menneskelig kunnskap har ingenting å gjøre med språk....så den delen av menneskelig erfaring fanges ikke opp av kunstig intelligens, kommenterte LeCun.

Han pekte på det faktum at ChatGPT nå kan bestå den amerikanske advokat-eksamenen. Som Digi.no tidligere rapporterte har ChatGPT også klart å bestå en amerikansk legeeksamen (krever abonnement).

Det samme systemet vil imidlertid for eksempel ikke være i stand til å fylle en oppvaskmaskin på egen hånd, som selv en 10-åring kan lære på 10 minutter. påpekte LeCun. Han understrekte også at til og med en baby er i stand til å gjøre observasjoner som ikke vil kunne reproduseres av et AI-system, som for eksempel å avgjøre hvorvidt et objekt kan flyte eller ikke.

Ikke engang på hundenivå

– Det som dette forteller oss er at vi mangler noe virkelig stort..... for å ikke bare nå menneskelig intelligensnivå, men til og med hundeintelligens, sa LeCun under paneldiskusjonen.

Metas AI-sjef mener imidlertid at fremtidens kunstige intelligens vil kunne bli mer intelligent enn mennesker, men at dette ikke automatisk er en trussel, slik mange personer har hevdet – deriblant Elon Musk.

LeCun sa at idéen om at avansert AI vil true menneskeheten, først og fremst stammer fra populærkulturen, og at det ikke uten videre en en korrelasjon mellom det å være smart og det å ville ta over verden.

Det hersker stor uenighet rundt hvilken trussel AI utgjør, men det finnes en konsensus blant mange toneangivende aktører om at teknologien bør reguleres. I tillegg til Elon Musk, som er blant de største kritikerne, har også Bill Gates uttrykt skepsis overfor den rakse utviklingen på feltet.