Storbank: – Så mange europeiske jobber vil bli automatisert på grunn av kunstig intelligens

Diskusjonen rundt kunstig intelligens har pågått lenge, men har definitivt skutt fart med den nylige lanseringen av ChatGPT. Mange har lagt frem både negative og positive spådommer rundt hva AI-teknologien vil bringe, og nå har en amerikansk storbank kommet på banen.

Avisen Financial Times rapporterer at Goldman Sachs, den femte største banken i USA, har forsket på konsekvensene av den siste tids store fremskritt innen kunstig intelligens. Den kom frem til at særlig jobbmarkedet vil se store endringer som følge av teknologien.

– Vil ramme 300 millioner jobber

Såkalt generativ kunstig intelligens, som blant annet ChatGPT er basert på, vil kunne føre til en produktivitetsvekst på 7 prosent over 10 år bare i USA, ifølge storbankens beregninger.

Selv om økt produktivitet i seg selv er positivt, vil det også kunne føre til betydelige omveltninger i arbeidslivet. Goldman Sachs tror så mye som to tredjedeler av jobber i både USA og Europa på et eller annet nivå vil kunne automatiseres takket være AI-fremskrittene.

I konkrete tall står over 300 millioner fulltidsjobber på tvers av verdens største økonomier i fare for å bli påvirket av automatiseringspotensialet som den avanserte kunstige intelligensen bringer med seg, hevder banken i et forskningsdokument.

Det understrekes at dette scenariet kun vil utspille seg dersom kunstig intelligens faktisk oppfyller det den lover. Dette gjenstår selvsagt ennå å se, men det er en kjensgjerning at ChatGPT-teknologien allerede har fått stor innvirkning på både arbeidsliv og kommersiell virksomhet.

Som Digi.no rapporterte nylig har ChatGPT nå fått støtte for plugin-utvidelser, som en rekke bedrifter allerede har begynt å implementere for å heve kvaliteten på tjenestene og for å kunne utvide tjenestetilbudet. En nettleser er blant de nye modulene ChatGPT nå har fått tilgang til.

OpenAI med egen rapport

ChatGPT har også allerede blitt brukt til å teste og forbedre kildekode, og har dermed potensiale til å overta i alle fall noen av oppgavene til utviklere. At bedrifter erstatter arbeidere med ChatGPT er for øvrig en trend som allerede har begynt.

Ifølge en undersøkelse utarbeidet av CV-tjenesten Resumebuilder har 48 prosent av bedrifter som allerede bruker ChatGPT erstattet arbeidere med AI-teknologien. 33 prosent svarte at ChatGPT definitivt vil føre til ytterligere oppsigelser innen utgangen av 2023, mens 26 prosent svarte at dette er sannsynlig.

Undersøkelsen ble utført blant 1000 bedriftsledere i USA.

Som Financial Times peker har også OpenAI selv, selskapet bak ChatGPT, utarbeidet sin egen forskningsrapport om dette temaet.

– Våre funn indikerer at cirka 80 prosent av den amerikanske arbeidsstyrken vil oppleve at minst 10 prosent av arbeidsoppgavene deres vil påvirkes av introduksjonen av GPT-er (generative pre-trained transformer, journ.anm.), mens cirka 19 prosent av arbeidere vil oppleve at minst 50 prosent av oppgavene vil bli rammet, skriver OpenAI.