Chromebook feirer 10 år: Chrome OS overhales og knyttes tettere til Android-mobilen din

De Chrome OS-baserte, nettsky-rettede Chromebook-maskinene blir stadig mer populære og opplever for tiden kraftig vekst. Nå feirer maskinene 10-årsjubileum, og i den forbindelse kommer det en kraftig overhaling av operativsystemet.

På den offisielle Google-bloggen kunngjør Google et knippe Chrome OS-nyheter, hvorav den ene er en ny funksjon kalt Phone Hub – som skal bidra til å knytte Chromebook-maskinen tettere sammen med Android-mobilen.

Lar deg svare på meldinger

Phone Hub er et kontrollsenter som bringer nøkkelfunksjonalitet fra Android-mobilen til Chromebook-maskinen din.

Dette innebærer blant annet at man kan bruke Chromebook-en til å svare på tekstmeldinger som sendes til mobilen, sjekke batteriet til mobilen eller skru på mobilens hotspot-funksjon. Phone Hub gir deg også tilgang til de seneste Chrome-fanene man åpnet på mobilen, slik at man kan bruke Chromebook-maskinen til å fortsette der man slapp.

I tillegg har Google nå sørget for at Chromebook automatisk kan koble seg på wifi-nettverkene som du har benyttet på Android-telefonen, slik at du ikke trenger å manuelt koble deg på nettverket – så lenge du er logget inn på den samme Google-kontoen på begge enhetene.

Ellers kommer Nearby Share-funksjonaliteten, den Airdrop-lignende løsningen som lar deg overføre filer trådløst mellom enheter, snart til Chromebook. Dermed kan man kjapt overføre filer mellom Android-enheter og Chromebook-maskiner.

Kjappere tilgang til innhold

Det er ikke oppgitt noe tidspunkt for når Nearby Share-støtten vil komme på plass, annet enn at det vil skje i løpet av de kommende månedene.

Google har også slått et slag for å løfte brukeropplevelsen i Chrome OS. Blant nyhetene er en funksjon for å ta skjermbilder eller skjermopptak ved hjelp av en ny knapp, slik at man ikke trenger å bruke tastaturbaserte snarveier.

En annen nyhet heter Tote, et nytt område hvor alle de viktigste filene samles på ett sted, slik som de seneste nedlastingene, skjermbildene og filer du har valgt å feste. Vinduet vil dukke opp hver gang man utfører en av de nevnte handlingene.

Google har også overhalt Virtual Desks, Chrome OS-funksjonen som lar deg dele opp skrivebordet i flere forskjellige arbeidsrom hvor man kan organisere applikasjonene. Nå vil Desk-områdene gjenopprettes hver gang men starter maskinen på nytt, og man kan nå enkelt sende vinduer til ett eller flere Desk-områder ved å høyreklikke på toppen av vinduet.

Flere detaljer om nyhetene finner du på denne siden.