– Det er økonomisk og teknisk mulig å overvåke samtlige borgere 24 timer i døgnet. Kina ser på dette som en mulighet.

Under en debatt om lovforslaget for tilrettelagt innhenting i fjor uttalte Olav Lysne følgende:

– Vi er på vei inn i en tid hvor det er økonomisk og teknisk mulig å overvåke samtlige borgere 24 timer i døgnet. Om bare få år vil det til og med bli enkelt. Dette er en av vår generasjons største spørsmål, fra nå og inn i all framtid vil det være slik. Det er vår oppgave å håndtere den overgangen. Å forby en slik lov er ikke mulig, til det er verden for vond og vanskelig. Det slaget som kan vinnes er hvordan man skal ramme det tett inn i kontrollmekanismer.

Med dette utsagnet som utgangspunkt har vi pratet med informatikeren som er direktør for Simula Met og professor ved Oslo Met, om overvåkning. Hva har det å si for demokratiet at private selskaper og staten etterhvert vet alt om deg?

Podkasten Dobbeltklikk

Sebastian Storvik. Foto: Eirik Helland Urke

Sebastian Storvik i Digi.no og Inside Telecom har foreløpig mer kompetanse innen journalistikk enn IT. Dette forsøker han å jevne ut. Hver uke snakker han og representanter fra redaksjonen med kilder om aktuelle temaer fra IT-bransjen i Digis podkast Dobbeltklikk.

Hvis du abonnerer på Dobbeltklikk på Apple podcasts, Spotify eller en annen app, kan du laste ned og lytte til nye episoder hver uke. Vi legger normalt ut nye episoder torsdag morgen, slik at du for eksempel kan laste den ned og høre på jobben, på vei hjem, eller når som helst ellers, det er opp til deg. Vi høres.

