Gjenhør med Paul Scanlan i Huawei

Spesial: dette er et intervju hentet fra Telepodden med teknologidirektør i Huawei, Paul Scanlan. Innspillingen ble gjort i slutten av september 2019 av Sebastian Storvik, og daværende redaktør for Inside Telecom, Varog Kervarec. Del 1 handler om hvilken posisjon Huawei har i verden, og hvilken rolle Paul Scanlan innehar i selskapet. Med 11 års erfaring er han svært betrodd internt, og kanskje den høyest rangerte ikke-kineser i det som er et av verdens største teknologiselskaper.

– Det er fint med litt kaos, det åpner for nye muligheter og mer innovasjon.

Del 2 handler om utvikling av 5G, sikkerhet hos telekom-tilbydere, fordeler og ulemper ved å kombinere utstyrsleverandører, hva det vil koste å bytte gammelt utstyr, og hvilke kostnader som teller når man skal drifte det nye utstyret.

