Hvordan beskytte et sårbart Internett

Robusthet og redundans er ikke spesielt sexy, men når det gjelder tilgang på Internett så kan det være nødvendig. Teleanalytiker Harald Wium Lie i Analysys Mason prater om hvilke, sjøkabler, komersielle nett, 5G og løsninger man bør investere i for å unngå dramatiske situasjoner der Internett forsvinner.

God støtte og innsikt fra journalist i Inside Telecom, Håvard Fossen. Foto: Sebastian Storvik

– Internett blir litt viktigere for hver dag som går. Vi er i ferd med å putte kritisk viktige verdikjeder på toppen av bredbåndsnett, hvis disse bredbåndsnettene går ned vil det ha mer dramatiske konsekvenser i dag enn det hadde før. Det som var bra nok for 5 år siden, det er ikke bra nok i dag, og jeg kan love deg at dagens nett ikke kommer til å være bra nok om 5 år.

Sebastian Storvik. Foto: Eirik Helland Urke

