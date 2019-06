Dette er verdens første mobil med kamera under skjermen

Mobilteknologien har såvidt begynt å gi oss fingeravtrykklesere under skjermen, som for eksempel på OnePlus 7 Pro-modellen digi.no nylig testet. Kamera under skjermen tilhører imidlertid sjeldenhetene – men nå har også dette sett dagens lys.

På MWC 2019-messen i Shanghai avduket den kinesiske mobilprodusenten Oppo nemlig en ny modell med et selfie-kamera under skjermen.

Gjør mobilene helt rammeløse

Oppo selv beskriver konseptet som et steg videre mot å gjøre mobilene helt rammeløse, og et av de siste hindrene for oppnå dette er altså kameraet på fronten.

Mange nyere mobiler prøver som kjent å realisere heldekkende skjermdesign ved hjelp av en «leppe» øverst på skjermen hvor kameraet befinner seg, av den typen vi har sett blant annet på iPhone X. Oppo tar dette et steg videre.

De understreker at det dreier seg om en tidlig prototype, men Oppo har planer om å lansere et endelig produkt for forbrukermarkedet på et senere tidspunkt.

OPPO's brand new solution for full-screen display - Under-screen Camera (USC) has just been unveiled here at #MWC19 Shanghai! #MoreThanTheSeen pic.twitter.com/k5qEQ3QNta — OPPO India (@oppomobileindia) June 26, 2019

Bruker spesielle algoritmer

I en separat Twitter-melding skriver Oppo at den nye prototypen bruker en tilpasset kameramodul i kombinasjon med et gjennomskinnende panelmateriale og avanserte prosesseringsalgoritmer til å ta skarpe bilder gjennom skjermen.

Nettstedet Engadget er blant de som fikk tatt en nærmere titt på prototypen da den ble avslørt, og ifølge nettstedets journalist fungerer skjermen som normalt når kameraet ikke er bruk.

På skjermområdet over kameraet fremsto imidlertid pikslene som noe grovere, og det skal også være rom for forbedringer når det gjelder bildekvaliteten, blant annet skarphet og fargegjengivelse – men noe annet er nok ikke å forvente av en prototypeteknologi.

Når norske forbrukere eventuelt får tilgang til teknologien, og til hvilken pris, er ennå høyst uvisst.