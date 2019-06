Ble skremt av Samsung Galaxy Fold-problemene: Huawei utsetter lanseringen av sin brettbare mobil

De brettbare mobiltelefonene har omsider ankommet markedet, men introduksjonen av det nye produktsegmentet har ikke gått helt smertefritt. Samsung måtte utsette lanseringen av sin Galaxy Fold, og nå ser det ut til at andremann ut også har fått kalde føtter.

I et intervju med nyhetskanalen CNBC opplyser en talsperson for Huawei at de har valgt å forsinke markedslanseringen av sin brettbare mobilmodell Mate X.

Ble skremt av Samsung Galaxy Fold-problemene

Lanseringen er nå ventet å skje i september måned, etter at selskapet opprinnelig hadde planer om å slippe produktet allerede i inneværende måned.

Ifølge talspersonen er det de tekniske problemene som Samsung hadde med sin Galaxy Fold-telefon som er hovedårsaken til at Huawei velger å utsette sin egen modell. Selskapet ønsker å gjennomføre mer omfattende testing for å forsikre seg om at de ikke opplever tilsvarende problemer.

Testingen foregår i samarbeid med mobiloperatører og utviklere rundt omkring i verden og skal blant annet sørge for at alle applikasjoner fungerer ordentlig når enheten er brettet helt ut

Problemene med Samsungs Galaxy Fold-telefon, som digi.no rapporterte om i april, innebar blant annet at skjermen begynte å flimre etter kort tids bruk, og at skjermen i noen tilfeller også simpelthen gikk i svart.

Samsung bekreftet selv problemene og pekte på at en medvirkende årsak er at brukere fjernet det øverste plastlaget som ligger over skjermen. Dette er et beskyttende lag som ikke skal fjernes selv om det ligner på en avtakbar skjermbeskyttelse.

Huawei Mate X. Foto: Odd R. Valmot

Vil ikke bruke sitt eget operativsystem

Huaweis Mate X-telefon, som digi.no allerede har tatt en titt på, har et litt annet design hvor skjermen befinner seg på utsiden i stedet for på innsiden, slik at man slipper å ha en egen skjerm på forsiden når telefonen er brettet sammen.

Både Samsungs og Huawei modell har vært under utvikling i lengre tid, og begge har en prislapp på godt over 20 000 kroner.

Huawei-talspersonen som CNBC snakket med bekreftet for øvrig at Mate X skal komme med Android, og ikke en utgave av selskapets eget operativsystem. Talspersonen sa at selskapet fremdeles i høyeste grad foretrekker Googles operativsystem.

– Vi ønsker ikke å bruke våre egne systemer; vi liker fremdeles veldig godt samarbeidet med Google. Dersom vi tvinges til å gjøre det selv, er vi klare. Vi kan gjøre det innen de neste seks til ni månedene, sa talspersonen.

Det har som kjent tidligere kommet opplysninger om at Huawei har utviklet sitt eget alternativ til Android i tilfelle selskapet utestenges fra Googles operativsystem på grunn av USAs svartelisting. Nettopp dette skjedde i mai, da det ble klart at Huawei ble fratatt Android-lisensen.

