Dette mener Google-sjefen om regulering av kunstig intelligens

Kunstig intelligens blir mer sofistikert i et relativt hurtig tempo, og ikke alle er ubetinget positive til teknologien. Blant skeptikerne finner vi flere prominente personer fra selskaper som selv befinner seg på frontlinjen av utviklingen, deriblant selveste Google-sjefen.

I et innlegg i avisen Financial Times (via TechCrunch) tar Sundar Pichai entydig til orde for at kunstig intelligens er en teknologi som bør underlegges kontroll fra myndighetenes side.

Må reguleres

– Det er ingen tvil i mitt hode om at kunstig intelligens må reguleres. Det er for viktig til å ikke bli det, skriver Pichai.

Samtidig understreker Google-sjefen viktigheten av en balansert tilnærming til reguleringer, slik at man ikke ødelegger for det store potensialet som ligger i teknologien. Dette innebærer blant annet at man må være villig til å ta en viss risiko, på samme måte som med andre viktige teknologier.

– Forbrenningsmotoren satte folk i stand til å reise utenfor sine egne områder, men forårsaket også flere ulykker. Internett gjorde det mulig å knytte folk sammen med hvem som helst og få informasjon fra hvor som helst, men gjorde det også enklere å spre desinformasjon, mener Pichai.

Google-sjefen peker på at potensielle negative konsekvenser i noen tilfeller er en uunngåelig og nødvendig pris å betale for teknologisk fremgang, og at det derfor er avgjørende å fokusere på hvordan man best kan håndtere risikoen.

Ikke alene

Pichai hevder at Google selv forsøker å være et forbilde på dette feltet, og bedyrer at selskapet aldri kommer til å bruke kunstig intelligens til for eksempel å støtte masseovervåkning eller brudd på menneskerettigheter.

Blant skeptikere finner vi kjente folk som Elon Musk, som tidligere har donert større pengebeløp til initiativer som skal sikre at kunstig intelligens er til fordel for menneskeheten. Bill Gates uttalte for noen år siden at teknologien vil være avansert nok til å bli en bekymring om noen tiår.

Mange er imidlertid også svært kritiske til dommedagsprofetiene rundt kunstig intelligens. Morten Middelfart, Chief Data Scientist i Lumina Analytics – som tilbyr AI-baserte analysetjenester – mener for eksempel at skrekkscenarier for AI er «rent vrøvl» (Ekstra-artikkel).