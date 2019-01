Dette skal være Samsung Galaxy S10

Samsung har ennå ikke kommet med noen offisielle kunngjøringer rundt sin neste Galaxy-toppmodell, men som seg hør og bør har lekkasjene nå begynt å dukke opp. Flere bilder av det som skal være Galaxy S10 har nemlig funnet veien til offentligheten.

Som blant andre The Verge melder la Evan Blass, som har et solid renommé innen teknologilekkasjer, nylig ut en Twitter-melding med bilder av det han hevder er Galaxy S10.

Tre utgaver

Interessant nok viser bildet hele tre forskjellige versjoner av flaggskipet; S10, S10E og S10+, som alle er pakket inn i gjennomsiktige deksler.

Meldingen inneholder ingen tekniske spesifikasjoner, men utfra bildene å dømme har S10E-modellen tilsynelatende to kameraer på baksiden, mens S10 og S10+ har tre. Sistnevnte ser også ut til å ha en dobbel kameraløsningen i fronten.

Når det gjelder øvrig maskinvare har det tidligere dukket opp opplysninger som indikerer at Galaxy 10 vil få Qualcomms nye, ultrasoniske fingeravtrykkleser som ligger under selve skjermen og som lager tredimensjonale bilder av fingeravtrykket.

Det ligger også i kortene at flaggskipet vil få Qualcomms nye Snapdragon 855-brikke under panseret, mens Samsungs egen Exynos-brikke også kan dukke opp på én eller flere modeller.

Samsung Galaxy S10E, S10, and S10+ (L to R), encased pic.twitter.com/Pk2gpXkXxn — Evan Blass (@evleaks) January 19, 2019

Blir avduket snart

Det er uvisst hva den mystiske S10E-modeller er for noe. Som blant andre SamMobile rapporterte nylig foreligger det imidlertid opplysninger som tyder på at Samsung skal lansere en rimeligere S10-variant, og det er mulig at S10E er denne modellen.

Samsung har en del å kompensere for med sitt neste flaggskip, da etterspørselen etter Galaxy S9 ikke helt levde opp til forventningene i fjoråret, noe som bidro til nedgang i inntekten for Samsung.

Samsungs mobilavdeling har opplyst i en Twitter-melding tidligere denne måneden at de skal avholde et arrangement den 20. februar, og meldingen inneholder en sterk, visuell indikasjon på at Galaxy S10 vil bli kunngjort på arrangementet. Det er altså ikke lenge til vi får vite alt.

