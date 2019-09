Dette skal være verdens letteste business-laptop

IFA-messen i Berlin er såvidt i gang, og i den forbindelse har produsentene nå begynt å lette på sløret rundt sine kommende teknologiske fristelser. Blant dem er Asus, som nå har kunngjort et knippe nye produkter, deriblant en bærbar PC av den beskjedent dimensjonerte typen.

Den nye PC-en heter AsusPro B9 og beskrives av produsenten som intet mindre enn verdens letteste business-PC i sin størrelsesklasse, som er 14 tommer.

880 gram

Med en startvekt på skarve 880 gram er det godt mulig Asus ikke overdriver med karakteristikken sin. Den er for eksempel 10 gram lettere enn Acers 14-tommer Swift 7, som kom i ny versjon på CES-messen i år og beskrevet som verdens tynneste i sin størrelsesklasse.

AsusPro B9. Foto: Asus

Når det gjelder tykkelsen skiller imidlertid ikke Asus' nye modell seg nevneverdig ut, med en relativt normal livvidde på 14,9 millimeter.

Til tross for den lave vekten finnes det rikelig med hestekrefter under panseret på AsusPro B9, selv om alle spesifikasjonene ennå ikke foreligger.

Maskinen skilter blant annet med opptil tiende generasjon Intel Core-prosessorer, altså Ice Lake, som er beregnet nettopp på bærbare PC-er av det kompakte slaget. Akkurat hvilke prosessoralternativer man kan velge mellom er ennå uvisst.

Smale rammer

Når det gjelder lagring kan maskinen fåes med opptil to SSD-er på 1 TB hver, og den kommer også med Wi‑Fi 6-standarden og Thunderbolt 3. Det er ikke kjent hvor mye minne man kan utstyre PC-en med.

Ellers finner vi det Asus kaller en «NanoEdge»-skjerm, som innebærer at skjermrammene er såpass smale at maskinen oppnår et «skjerm-til-kropp»-forhold på brukbare 94 prosent. Det betyr igjen at 14-tommeren skal ha kroppen til en 13-tommer, ifølge produsenten.

Asus lover «lang» battertid uten å avsløre detaljene, og maskinen er også testet etter den amerikanske militærstandarden MIL-STD 810G, som innebærer at PC-en skal kunne tåle en real trøkk før den begynner å klage.

AsusPro B9 skal lanseres i første kvartal neste år, men detaljene omkring pris og tilgjengelighet foreligger ennå ikke.