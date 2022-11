Tommy Mysk og Talal Haj Bakry, utviklere og sikkerhetsanalytikere ved programvareselskapet Mysk, har analysert hva som skjer når man slår av Apples digitale innsamling og sporing av brukerens data.

Ikke mye, viste det seg.

De undersøkte et utvalg apper og sammenlignet dataene som ble samlet inn og sendt med og uten sporingen avslått.

Forskjellen var heller liten for de fleste appene.

De to uavhengige forskerne sjekket data fra App Store, Apple Music, Apple TV, Books og Stocks, og de kom frem til at det var praktisk talt samme data som ble sendt uansett om sporingen var slått av eller på.

Ingen forskjell

– Å velge bort eller slå av personaliseringsalternativene reduserte ikke mengden detaljerte analyser som appen sendte, uttalte Mysk til Gizmodo.

– Jeg slo av alle mulige alternativer, nemlig personlig tilpassede annonser, personlige anbefalinger og deling av bruksdata og analyser.

Likevel sendte appen detaljer om både brukeren og enheten som ble brukt, som for eksempel hvilken type enhet som ble benyttet, skjermoppløsningen, språkvalg, hvordan enheten koblet seg til nettet og så videre.

Brukeren ble også gitt en ID-kode som ble delt med Apples servere. Med denne kunne Apple holde oversikt over omtrent alt en bruker foretok seg på nett, mer eller mindre i sanntid. Eksempler forskerne viser til, er hva brukeren trykket på, hvilke apper det ble søkt etter, hvilke annonser brukeren ble vist, hvor lenge brukeren så på en app og hvordan brukeren fant akkurat den appen.

På oppfordring fra Gizmodo tok Mysk og Bakry for seg et utvalg andre apper, noe som ga litt forskjellige resultater. Health og Wallet, for eksempel, overførte ingen analysedata i det hele tatt, uansett om slik deling var slått av eller på.

Det gjorde imidlertid de fleste andre apper, og da med samme ID-nummer for hver bruker, slik at analysedataene kunne settes i sammenheng og analyseres på tvers av apper senere.

To ulike operativsystem

Forskerne brukte to ulike versjoner av IOS for å undersøke saken. Den ene hadde IOS 16 og var helt vanlig, mens den andre hadde en «jail broken» IOS 14.6. Apple introduserte muligheten til å takke nei til sporing i IOS 14.5.

Uansett versjon fant forskerne at begge telefonene sendte samme datapakker til samme adresse, under samme forutsetninger. Å slå av eller på deling av data gjorde ingen forskjell. På grunn av at datapakkene var kryptert, kunne ikke forskerne granske innholdet av dem, men de kunne sammenligne dem og på det grunnlaget konkludere med at dette var vanlig oppførsel fra en Iphone.

Sammenlignet med Chrome og Edge

De to har tidligere gjort samme test med Chrome og Edge og konkludert med at slike data faktisk ikke sendes når sporingen er slått av.

Tidligere tester utført av andre forskere har imidlertid konkludert med at Android samler inn 20 ganger så mye data som Apple.

Uansett ser det ut til at Apple holder ord i den forstand at de ikke selger brukernes informasjon videre, men bare bruker dataene til egne formål.

Denne teksten på Apples webside forklarer hvordan de definerer sporing av data, på en litt annen måte enn de fleste brukere:

«Apples annonseringsplattform sporer deg ikke, noe som betyr at den ikke kobler bruker- eller enhetsdata samlet inn fra appene våre med bruker- eller enhetsdata samlet inn fra tredjeparter for målrettet annonsering eller reklamemålingsformål, og deler ikke bruker- eller enhetsdata med datameglere.»

Samtidig har Apple tidligere uttalt seg ganske så bombastisk om emnet personvern, og den dag i dag står det «Personvern. Det er Apple.» på nettsidene deres.

Er det nå engang det? Foto: Apple

Apple har også tidligere lovet å skjerpe seg hva angår personvern.

Det var imidlertid ikke at selve sporingen ble utført, som overrasket forskerne.

– Jeg forventet fra et selskap som Apple, som mener at personvern er en grunnleggende menneskerettighet, ville samle mer generisk analyse. Detaljnivået er sjokkerende, uttalte Mysk til Gizmodo.