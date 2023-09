Elon Musk er en mann med mange jern i ilden, og et av hans mer eksotiske prosjekter innebærer å operere inn tråder i menneskehjernen for å fikse nevrologiske skavanker. Nå har selskapet bak teknologien, Neuralink, nådd en viktig milepæl, melder blant andre Reuters.

På sine egne nettsider opplyser Neuralink at de har fått godkjennelse til å begynne rekrutteringen av pasienter til å starte testingen av teknologien.

Sender hjernesignaler til en app

Testfasen av teknologien har fått navnet PRIME (Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface), og tar sikte på å vurdere sikkerheten og funksjonaliteten til selve implantatet – kalt «N1».

Testingen innebærer å vurdere hvorvidt teknologiens BCI-løsning (brain-computer interface) kan sette mennesker med lammelser i stand til å kontrollere eksterne enheter bare med tankene.

Under testfasen vil Neuralinks operasjonsrobot, som har blitt døpt «R1», bli benyttet til å operere N1-implantatene, som i realiteten er supertynne tråder, inn i den regionen av hjernen som kontrollerer bevegelsesintensjon.

– Straks det er på plass er N1-implantatet kosmetisk usynlig, og er ment å registrere og sende hjernesignaler trådløst til en applikasjon som dekoder bevegelsesintensjonen. Det første målet med BCI-en er å gi folk evnen til å kontrollere en musepeker eller tastatur på en datamaskin kun ved hjelp av tankene, skriver Neuralink.

Kan være langt unna kommersialisering

Selskapet har satt opp en egen nettside hvor personer som er interessert i å delta i testingen kan registrere seg for å se om de kvalifiserer.

Den nye godkjennelsen kommer kort tid etter at Neuralink også fikk godkjennelse fra det amerikanske byrået FDA (Food and Drug Administration) til å teste teknologien på mennesker.

Slik ser Neuralink-implantatet ut. Foto: Neuralink

Selv om den første testingen på mennesker går bra, kan det fremdeles gå lang tid før teknologien vil bli kommersialisert og bredt tilgjengelig. Reuters var tidligere i kontakt med eksperter som anslår at det vil gå minst 10 år før dette vil skje, på grunn av alle de reguleringsmessige utfordringene.

Neuralink-teknologien fungerer ved at implantatet fanger opp elektriske felt som genereres når hjernecellen «skyter» ut elektriske signaler. Slike signaler sendes ut ved stimulering av de såkalte dendrittene – den delen av hjernecellen som mottar innkommende signaler fra andre celler via synapsene.

Har blitt testet tidligere

Ved å fange opp disse feltene skal bittesmå tråder utstyrt med elektroder være i stand til å registrere informasjonen som er representert i hjernecellen. Disse elektrodene er i stand til både å lese og «skrive». Det vil si at de ikke bare registrerer informasjon, men også kan gjenopprette signaler andre steder i hjernen.

I en offisiell brosjyre om teknologien opplyser Neuralink at N1-implantatet består av til sammen 1024 elektroder fordelt på 64 tråder, og hver av disse er tynnere enn et menneskehår.

Neuralink har for øvrig demonstrert teknologien tidligere, i form av en apekatt som angivelig spilte dataspillet Pong ved hjelp av Neuralink-løsningen.

Musk har tidligere uttalt at det mer langsiktige målet er å oppnå en slags «symbiose» med kunstig intelligens – noe han mener er nødvendig av frykt for at kunstig intelligens skal «ta igjen» mennesker. Entreprenøren er nemlig kjent for sin skepsis til kunstig intelligens.