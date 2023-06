Elon Musk har fått lov til å «fikse» folks hjerner ved å stikke inn syltynne tråder – snart skal det prøves på mennesker

Elon Musk er en mann med mange jern i ilden, og blant hans mer djerve prosjekter er et konsept kalt Neuralink – som i korte trekk innebærer å «fikse» nevrologiske skavanker ved å stikke ørsmå tråder inn i menneskehjernen.

Teknologien har blitt ansett som kontroversiell av myndighetene, men som Digi.no rapporterte nylig har Neuralink nå fått den etterlengtede godkjennelsen fra amerikanske Food and Drug Administration (FDA) til å teste løsningen på mennesker. Det skal nå snart skje, skriver Reuters.

Skal behandle pasienter allerede i år

På den nylig avholdte teknologikonferansen VivaTech i Paris opplyste Elon Musk at de planlegger å operere inn Neuralink-implantater på en person som er lam i både øvre og nedre del av kroppen.

Dette skal skje allerede senere i år, ifølge Musk, uten at han oppga et spesifikt tidspunkt. I så fall kan testingen på mennesker være rett rundt hjørnet.

Selv om Neuralink-godkjennelsen nå er et faktum, og selv om den første testingen på mennesker går bra, kan det fremdeles gå lang tid før teknologien vil bli kommersialisert og bredt tilgjengelig. Reuters var tidligere var i kontakt med eksperter som anslår at det vil gå minst 10 år før dette vil skje, på grunn av alle reguleringsmessige utfordringene.

Neuralink-teknologien fungerer ved at trådene som opereres inn i hjernen, fanger opp elektriske felt som genereres når hjernecellen «skyter» ut elektriske signaler. Slike signaler sendes ut ved stimulering av de såkalte dendrittene – den delen av hjernecellen som mottar innkommende signaler fra andre celler via synapsene.

Ved å fange opp disse feltene skal de bittesmå trådene, som fungerer som elektroder, være i stand til å registrere informasjonen som er representert i hjernecellen. Disse elektrodene er i stand til både å lese og «skrive». Det vil si at de ikke bare registrerer informasjon, men også kan gjenopprette signaler andre steder i hjernen.

Viste frem robot

Dette kan få mange viktige bruksområder innen medisin, eksempelvis reparere lammelser eller kurere hjernesykdommer som Alzheimers, som teknologien i første omgang er tenkt brukt til.

Neuralink avholdt sin første offisielle demonstrasjon av teknologien i desember, men da ble den kun testet ut på en modell. Under presentasjonen ble det avduket en robot som skal brukes til å operere inn trådene, og denne ble vist nylig vist frem på nytt i en Twitter-melding med en videodemonstrasjon av maskinen.

Roboten benytter ifølge meldingen avanserte kamera- og sensorsystemer for å kartlegge hjernen og unngå blodkar under prosessen med å operere inn trådene.

Neuralink har for øvrig demonstrert teknologien tidligere, i form av en apekatt som angivelig spilte dataspillet Pong ved hjelp av Neuralink-løsningen.

Musk har tidligere uttalt at det mer langsiktige målet er å oppnå en slags «symbiose» med kunstig intelligens – noe han mener er nødvendig av frykt for at kunstig intelligens skal «ta igjen» mennesker. Entreprenøren er nemlig kjent for sin skepsis til kunstig intelligens.