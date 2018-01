Endelig skal Windows 10-brukerne få se dataene som sendes til Microsoft

Helt siden Windows 10 ble lansert i 2015 har datainnsamlingen som Microsoft gjør i operativsystemet, vært omdiskutert. Etter press fra blant annet EU, har Microsoft over en periode gjort flere personvernforbedringer i operativsystemet.

I april i fjor kom selskapet for første gang med det som skal være en komplett liste over alle diagnosedata som samles inn av operativsystemet. I ettertid har selskapet hevdet at de fleste er fornøyde med datainnsamlingen i Windows 10.

Men noen enkel måte å se hvilke data som Microsoft faktisk har mottatt fra Windows 10-enhetene, finnes ikke. Avanserte brukere kan nok greie å finne ut hva slags data som oversendes. Men noen full oversikt kan det likevel være vanskelig å skaffe seg. I alle fall fram til nå.

Windows Diagnostic Data Viewer

I går kunngjorde personverndirektør, Marisa Rogers, at selskapet skal komme med et nytt verktøy som skal gi fullt innsyn i de dataene som Microsoft har samlet inn fra brukerens Windows 10. Det kalles for Windows Diagnostic Data Viewer og skal fungere sammen med neste utgave av Windows 10, samt en Windows Insider-utgave som nå er tilgjengelig.

(Artikkelen fortsetter under)

Microsoft lover at dataene som vises i Windows Diagnostic Data Viewer er nøyaktig de samme som blir sendt til selskapet. Skjermbilde: Ambar Soni/Microsoft

Trolig er det snakk om det samme verktøyet som omtales på denne siden. Det er tilgjengelig i Microsoft Store, men ser ikke ut til å la seg installere i den nyeste, offisielle utgaven av Windows 10.

(Artikkelen fortsetter under)

I det kommende verktøyet skal det finnes en liste med kategorier over diagnosehendelser. Disse definerer hvordan disse hendelsene brukes av Microsoft. Skjermbilde: Ambar Soni/Microsoft

Blant informasjonen brukerne skal få tilgang til er grunnleggende data som versjonsnummeret på operativsystemet og informasjon om hva slags system det kjøres på, informasjon om innstillinger og egenskaper, også for tilkoblede enheter, informasjon om enhetens helsetilstand, ytelse og pålitelighet, installasjonshistorikk og data om bruken av operativsystemet, applikasjoner, enheter og tjenester.

Inkludert er også ytelsesdata om filmavspillingsfunksjonalitet og filspørringer. Rogers understreker at hensikten med dette ikke er å registrere brukernes seer- eller lyttervaner.

Instrumentbord for personvern

Microsoft har for øvrig utvidet selskapets Privacy Dashboard med en aktivitetslogg hvor innloggede Microsoft-brukere kan se hvilke personopplysninger som er lagret i tilknytning til denne kontoen, samt redigere eller slette disse. Dette inkluderer blant annet tale og søkehistorikk i Bing.

Microsoft lover å komme med enda flere innsyns- og administrasjonsmuligheter i de kommende månedene. Dette inkluder data om medieforbruk og utvidede eksportmuligheter av alle disse dataene.

Selv om det ikke nevnes av Microsoft, er nok en del de nye mulighetene tett knyttet opp mot de nye kravene som migrering og sletting av brukerdata, som innføres i store deler av Europa med den nye personvernforordningen GDPR. Dette vil etter alt å dømme føre til bedre personvern også for brukere som ikke oppholder seg i landene hvor GDPR blir gjeldende fra og med den 25. mai i år.

Les også: De fleste forbrukere sier de vil forlate leverandører som blir frastjålet persondata