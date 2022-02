Allerede i 2016 meldte Digi.no om det israelske selskapet NSO Group og deres programvare Pegasus, som blant annet kan brukes til å avlytte iOS-enheter. Siden den gang har programvaren fortsatt å dukke opp i nyhetsbildet under lite flatterende overskrifter, og nå ønsker EUs datatilsyn å ta grep.

Det europeiske datatilsynet (EDPS), som er en en uavhengig tilsynsmyndighet i EU, har nå tatt til orde for å bannlyse Pegasus-programvaren og all programvare med lignende funksjonalitet i EU-regionen. Blant andre avisen The Guardian har rapportert om saken.

Truer fundamentale rettigheter

– Pegasus er et paradigmeskifte når det gjelder tilgang til privat kommunikasjon og enheter, som påvirker selve essensen av våre fundamentale rettigheter, særlig retten til privatliv. [...] Derfor mener EDPS at en bannlysning av utvikling og iverksettelse av spionvare med Pegasus' egenskaper vil være det mest effektive tiltaket for å beskytte våre fundamentale rettigheter og friheter, heter det i et lengre skriv som EDPS nylig publiserte.

Organisasjonen refererer til kilder som hevder at Pegasus trolig er den mest potente spionprogramvaren som noensinne er utviklet. Den har kapasitet til å forvandle enhver mobiltelefon til et 24-timers spionverktøy i hemmelighet, og den kan gi fullstendig, uhindret tilgang til enheten, peker tilsynet på.

Pegasus-programvaren har vært i hardt vær en rekke ganger de siste årene. I fjor sommer skal et omfattende gravearbeid utført av flere mediehus og Amnesty International ha avslørt at Pegasus hadde blitt brukt til til å overvåke mobiltelefonene til en rekke journalister og aktivister.

Andre medier rapporterte tidligere at programvaren er i stand til å få tilgang til innhold på skytjenestene til selskaper som Google og Apple – i tillegg til meldingstjenester som Messenger. Dette ble gjort ved å klone autentiseringsnøkler.

IT-selskaper på krigsstien

Som et resultat av de mange avsløringene har Apple gått til det skritt å saksøke selskapet bak Pegasus. Tidligere har også selskapene Google, Microsoft, Cisco, Linkedin og Github kollektivt signert et dokument hvor det advares mot programvaren. USA har på sin side allerede svartelistet utvikleren av Pegasus.

NSO Group har hele tiden bedyret sin uskyld og retter heller skylden mot kunder som benytter programvaren på uvettig vis. På hjemmesiden sin opplyser NSO Group at selskapet utvikler teknologi som hjelper statlige byråer med å forhindre og etterforske terrorisme og annen kriminalitet.

– NSO Group er et teknologiselskap. Vi styrer ikke systemet, ei heller har vi tilgang til våre kunders data, selv om de er forpliktet til å gi oss slik informasjon ved etterforskninger. NSO vil grundig etterforske alle troverdige beviser på misbruk av teknologiene, som vi alltid har gjort, og vil stenge systemet der det er nødvendig, skrev NSO Group i en respons på det de omtaler som en planlagt mediekampanje mot selskapet i fjor sommer.