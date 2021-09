EUs mektigste land vil at mobiler skal få sikkerhetsoppdateringer i syv år

EU er kjent for å legge press på produsenter av teknologi, med til dels strenge krav på mange felt. Et land vil nå gå enda lenger enn EU på ett bestemt område, rapporterer blant andre Android Police.

Tyskland, EUs største økonomi, tar nå til orde for at mobiltelefoner skal motta sikkerhetsoppdateringer i hele syv år. Det var det tyske teknologimagasinet C't magazine som først skrev om saken.

To år lengre enn det EU ønsker

I dialog med EU-kommisjonen skal tyske myndigheter ha foreslått at både sikkerhetsoppdateringer og reservedeler må være tilgjengelige for mobiltelefoner i syv år – som er to år lenger enn det kommisjonen selv har foreslått.

Den store europeiske bransjeorganisasjonen Digital Europe, som representerer interessene til en rekke sentrale aktører som Apple, Samsung og Huawei, er ikke overraskende negativ til begge forslagene.

Organisasjonen skal selv ha uttalt at tre år for sikkerhetsoppdateringer og to år for andre typer oppdateringer er en passende periode.

I et skriv publisert for en stund siden, hvor Digital Europe legger frem sine egne betraktninger rundt sikkerhetsoppdateringer, heter det at organisasjonen generelt motsetter seg rigide reguleringer på dette området.

– Overdrevent kontrollerende, harde regler slik som fastsatte krav til lengde eller hyppighet for sikkerhetsoppdateringer til programvare, ignorerer dynamikken og kompleksiteten til en stadig mer tilkoblet verden, det kan påvirke fremveksten av ny teknologi negativt og hemme markedsdrevet sikkerhetsinnovasjon, skriver Digital Europe.

Store planer

Det skal nevnes at noen mobilprodusenter allerede har utvidet perioden mobilene mottar sikkerhetsoppdateringer. Som Digi.no rapporterte tidligere i år har for eksempel Samsung økt lengden på oppdateringer til flere av sine Galaxy-produkter til fire år.

Hvorvidt Tyskland får gjennomslag for forslaget sitt om å øke perioden helt til syv år, gjenstår selvsagt å se. Som Android Police peker på, er det også mulig at utspillet er politisk motivert, da landet i skrivende stund befinner seg midt i en valgperiode. Tyskland har uansett stor innflytelse i EU og har flest seter i EU-parlamentet.

Organisasjonens ønske om å regulere perioden mobiltelefoner mottar sikkerhetsoppdateringer, er for øvrig et ledd i EUs ambisiøse planer om å øke levetiden til elektroniske produkter av forbruks- og miljøhensyn.

Et sentralt aspekt ved arbeidet er det EU kaller «rett til å reparere», som innebærer at organisasjonen vil sikre at elektronisk utstyr – deriblant mobiltelefoner – skal bli enklere å få reparert, så man slipper måtte bytte hele enheten når noe går galt. Digi.no har rapportert om EUs planer på dette feltet tidligere.