Facebook lager sitt eget operativsystem: – Vi har ikke tillit til konkurrentene våre

Kongen av sosiale medier, Facebook, er nå i ferd med å utvikle sitt eget operativsystem, melder blant andre nettstedet TechCrunch.

I et intervju med The Information (krever abonnement) røper Facebooks visesjef for maskinvare Andrew Bosworth at selskapet ønsker å løsrive seg fra andre operativsystemer for å sikre sine egne plattformer i fremtiden.

Har ikke tillit til konkurrentene

– Vi vil forsikre oss om at den neste generasjonen har plass til oss. Vi tror ikke vi kan stole på markedsplassen eller konkurrenter til å sikre at dette er tilfelle. Så vi kommer til å gjøre det selv, sa Bosworth.

Det nye operativsystemet skal bygges fra grunnen av, og med på laget har Facebook fått Mark Lucovsky, som var en av hovedpersonene bak utviklingen av Microsofts Windows NT i sin tid.

Operativsystemet er riktignok ikke ment som en direkte konkurrent til Android for kjøring av sine egne apper, men som en av komponentene i en stor satsing og investering i egen maskinvare og teknologi fremover.

Blant disse satsingene er AR-teknologi – utvidet virkelighet – som skal være blant teknologiene som det nye operativsystemet er spesifikt beregnet på. Som digi.no meldte for et par år siden har Facebook store ambisjoner innen utvidet virkelighet-teknologi.

Bygger ny, svær campus

Facebook skal ifølge The Information også være i gang med å planlegge sine egne brikkeløsninger som ledd i investeringene, en nyhet som digi.no først rapporterte om allerede i april i fjor. Kilder fortalte The Information at det også jobbes med en egen stemmeassistent tilsvarende Apples Siri og Microsofts Cortana.

Selskapet er nå i ferd med å bygge en ny campus på over 70 000 kvadratmeter og plass til 400 ansatte som skal jobbe spesifikt med selskapets maskinvaresatsing fremover.

Facebook har som kjent allerede investert i maskinvare blant annet gjennom sitt oppkjøp av Oculus VR, som står bak de kjente VR-brillene Oculus Rift, og det nye operativsystemet vil nok også få en rolle på dette området.

Flere detaljer om Facebooks satsinger vil trolig dukke opp i tiden fremover.