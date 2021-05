Facebook-melding om nytt sporingssamtykke i IOS vekker reaksjoner

Apple har med den nyeste versjonen av IOS – 14.5 – innført endringer i operativsystemet som innebærer at annonseleverandører vanskeligere kan spore brukere på tvers av apper ved hjelp av en identifikator som kalles for IDFA (Identifier for Advertisers). Mens dette tidligere har vært aktivert som standard, med mulighet for brukerne til å «hoppe av», blir brukerne nå spurt om de vil samtykke til slik sporing for hver enkelt app. Tilgangen til IDFA er nå altså i utgangspunktet deaktivert.

Blant aktørene som i stor grad har bygget virksomheten sin på muligheten til å spore brukere på tvers av apper og nettsteder, er Facebook. Derfor har Facebook vært blant de mest høylytte kritikerne av Apples valg. Det har gått så langt at enkelte nå mener at de to selskapene er i krig mot hverandre.

Negative konsekvenser?

IOS 14.5 ble tilgjengelig for brukerne i forrige uke, og med det har brukere av i alle fall Facebook- og Instagram-appene begynt å få opp varsler – eller utdanningsskjermer, som Facebook kaller dem – hvor selskapet med en kortfattet beskjed forsøker å få brukerne til å skru på sporingen igjen. Dette gjøres ved å spille på ulike følelser, inkludert dårlig samvittighet og frykt for å måtte betale.

Informasjon som Facebook- og Instagram-appene nå viser IOS-brukere i forbindelse med nye personvernvalg i operativsystemet. Illustrasjonsfoto: Facebook

Facebook skriver at uten sporingsmulighetene vil brukerne fortsatt se annonser, men annonsene vil være mindre relevante enn tidligere. Facebook gjør seg også til talsperson for de små virksomhetene, som ifølge selskapet vil tape mye dersom de mister muligheten til å persontilpasse annonser.

Det flere likevel har reagert mest på, er punktet hvor Facebook antyder at dersom brukerne ikke lar selskapet få fortsette sporingen som før, så kan det betyr at tjenesten ikke lenger vil kunne tilbys gratis.

Ifølge The Verge lovet Facebook i mange år lovet tjenesten alltid skulle være gratis, noe som til og med stod på forsiden som ble vist til nye brukere. Men i 2019 ble dette løftet fjernet fra den aktuelle siden.

– Profitt, ikke personvern

Facebook hevder for øvrig at Apples nye innstramminger i IOS handler om profitt og ikke personvern. Facebook skriver at Apple vil få en del av inntektene til tjenester som i dag er gratis å bruke, ved at disse tjenestene vil måtte ty til abonnement eller annen betaling i appene for å overleve. Apple tar betalt for å formidle slik in-app-betaling.

Facebook hevder for øvrig også at Apples egen, persontilpassede annonseplattform ikke er berørt av den nye policyen i IOS 14.5.