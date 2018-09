For 10 år siden så verdens første Android-mobil dagens lys

Nå på søndag – den 23. september - var det nøyaktig ti år siden den første mobiltelefonen basert på Android-operativsystemet ble lansert. Telefonen hadde navnet HTC Dream – eller T-Mobile G1, og kom på markedet litt over ett år etter at Apple hadde lansert sin første iPhone.

I 2008 mente imidlertid vi i digi.no at Android ikke bare ville være en trussel mot Apple. «Google blir en konkurrent til Nokia, Sony-Ericsson og ikke minst Microsoft», skrev vi høsten 2007 da Android ble annonsert.

På den tiden var Symbian-operativsystemet svært utbredt på de mest avanserte mobiltelefonene, og det var spesielt Sony Ericsson og Nokia som dominerte. Men innen den første Android-mobilen kom i september 2008 hadde også Apples iPhone begynt å få fotfeste – og iPhone var også blitt lansert her i Norge den 11. juli, et par måneder før HTC lanserte HTC Dream med Android.

Kom aldri til Norge

HTC Dream ble aldri tilgjengelig i Norge. I stedet lanserte HTC oppfølgeren HTC Magic for det norske markedet den 5. juni 2009. Mens HTC Dream hadde et QWERTY-tastatur du kunne trekke ut, hadde Magic kun et skjermtastatur.

Det kanskje mest spesielle med HTC Magic var at den hadde en liten styrekule nederst som man kunne bruke til å navigere rundt på skjermen med.

HTC Magic var den første Google-telefonen som ble solgt i Norge.

Spesifikasjonsmessig var verken HTC Dream eller Magic så veldig imponerende sett med dagens øyne – selv om en 3,2-tommers kapasitiv berøringsskjerm med oppløsning på 320 x 480 punkter, 3,15 megapiksel kamera og en 528 MHz Qualcomm-prosessor var imponerende nok den gangen.

Android 1.0

Android Inc. var opprinnelig et selskap uavhengig av Google, grunnlagt i oktober 2003 av blant andre Andy Rubin. Men operativsystemet, som er basert på en modifisert versjon av Linux-kjernen, har røtter helt tilbake til et selskap som het Danger, grunnlagt av Rubin i 2000. Danger ble kjøpt opp av Microsoft i 2008.

I juli 2005 ble Android kjøpt opp av Google for rundt 50 millioner dollar – noe som i dag vel må anse for å være nærmest et røverkjøp med tanke på den suksessen operativsystemet har hatt.

Rubin og HTC hadde jobbet tett sammen i flere år om å lage en Android-basert smarttelefon, før HTC Dream så dagens lys i 2008. Denne ble som nevnt lansert av T-Mobile.

Google Nexus One. Foto: Google

Etter hvert kom Google med egne telefoner, produsert i samarbeid med ulike produsenter – blant andre HTC. I januar 2010 kom den første av dem, Nexus One – med Android 2.1, 3,7-tommers LCD-skjerm, 1 GHz Snapdragon-prosessor og 512 megabyte (!) lagringsplass.

Elendig app-utvalg og mange bugs

Apple hadde tidlig stor suksess med sin app-butikk, og Google lanserte også en markedsplass for apper kort tid etter at den første Android-telefonen var tilgjengelig (Android Market – det som senere ble Google Play). I starten var imidlertid utvalget av Android-apper veldig dårlig, og ettersom Google ikke hadde like streng kvalitetskontroll av appene som fikk plass i app-butikken tok det ikke lang tid før butikken var oversvømt av apper av heller begredelig kvalitet.

Også selve Android bar den første tiden preg av å være et utferdig operativsystem, og det var ikke lang mellom bugs-ene.

Men den som ler sist, ler best: I løpet av de årene som har gått siden lanseringen har Android gått fra en markedsandel på bare 2-3 prosent på verdensbasis i 2009 til rundt 85 prosent i 2018. De første årene tok Android markedsandeler fra operativsystemer som Symbian og mobilversjoner av Windows , og de senere årene også fra iOS.

Det er i dag mer enn 2 milliarder aktive Android-enheter i verden, og Google startet nylig utrullingen av Android 9. Det har skjedd mye siden Android 1.0 – les mer om hva som er nytt i Android 9 Pie her.

Gratulerer med dagen, Android!