For andre gang på to år selger Christian selskapet sitt. Denne gangen har Visma bitt på kroken

Det norske IT-selskapet Visma har kjøpt opp danske Admincontrol. Selskapet leverer digitale styreportaler og datarom. Oppkjøpet skal styrke Vismas satsing på sikker samhandling.

Løsningene Admincontrol har utviklet skal i følge Visma forenkle sikker deling av dokumenter i nettskyen. Det benyttetes blant annet når særlig sensitiv innsideinformasjon skal dels på tvers i, og utenfor organisasjoner.

40 000 brukere

Admincontrol ble etablert i 2005 og har over 40 000 brukere fordelt på rundt 2 000 kunder i seks forskjellige land.

– Med oppkjøpet av Admincontrol vil Visma kunne hjelpe våre kunder å forbedre sine rutiner rundt samhandling knyttet til styrearbeid og kjøp og salg av virksomheter, sier programvaredirektør Eilert G. Hanoa i Visma og fortsetter:

7 000 ansatte

– Admincontrols produkter og erfaring kompletterer vår portefølje.

Visma har i dag rundt 7 000 ansatte. Selskapet har sitt hovedkontor på Skøyen i Oslo. Den norske IT-giganten har de siste årene brukt store beløper på oppkjøp.

I februar slukte de Sandnes-bedriften Trollweb Solutions. I mars kjøpte de HR-spesialisten Bluegarden for godt over en milliard danske kroner.

Stoppet av svenske myndigheter

Vismas konsernsjef Øystein Moan. Foto: Visma

I mars 2016 prøvde selskapet å kjøpe seg opp i Fortnox - en av Sveriges største leverandører av ERP-systemer - for 1,43 milliarder norske kroner.

Svenske myndigheter fryktet imidlertid at Visma skulle blir for store, og stoppet til slutt oppkjøpet.

– Vi er ikke overrasket over at Konkurrensverket har stilt spørsmål. Vi har vært i tett dialog med dem og fikk tidlig et inntrykk av hvor det gikk. De mente at vi samlet ville fått for høy markedsandel. Vi er ikke enige med dem, sa Vismas konsernsjef Øystein Moan til digi.no den gang.

Gründer kan smile ekstra bredt

I Admincontrol sitter det nå en gründer som kan glise ekstra bredt.

Danske Christian Pedersen har nemlig solgt selskapet sitt for andre gang på to og et halvt år, skriver Dagens Næringsliv.

– Dette er livet. Det er svært morsomt å selge for andre gang. Det er et kapitel som lukker seg, og et nytt kapittel som åpner seg.

– Vi hadde ikke trodd at selskapet skulle selges igjen så raskt, men alle ser på dette som et tredje eventyr som åpner seg med nye eiere, sier Pedersen til DN.

Til sammen har gründerne bak det danske selskapet tjent rundt 270 millioner kroner på to og et halvt år, skriver DN.

Får med seg rundt 90 millioner

Christian Petersen er administrerende direktør i danske Admincontrol. Foto: Pressefoto

Først kjøpte oppkjøpsfondet Hercules Admincontrol fra gründerne i 2015 for rundt 180 millioner kroner.

Når de nå igjen selger til norske Visma skal de danske gründerne og noen av de ansatte ifølge DN få med seg rundt 90 millioner kroner.

Når Admincontrol kommer inn i Vismas portefølje vil løsningene implementeres i Vismas allerede eksisterende ERP-løsninger.

– Admincontrol leverer innovative digitale samhandlingsløsninger, styreportaler og datarom til et voksende segment. Oppkjøpet vil skape betydelige muligheter og merverdi for begge selskapers kunder, sier direktør Eilert G. Hanoa i Visma.