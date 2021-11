Fortnite og Yahoo ute av Kina

Det var ventet tøffere tider både for kinesiske og amerikanske tek-selskaper da det kinesiske kommunistpartiet vedtok Kinas nye personvernlov (PIPL) i august.

Loven som trådte i kraft mandag, forbyr å samle mer data enn det som er strengt nødvendig for formålet, krever samtykke ved innsamling av sensitive data, regulerer muligheten til å sende data over landegrenser – og, kanskje mest interessant, krever at apper tilbyr brukerne en mulighet til å avslå algoritmestyrt markedsføring og personalisering. Internasjonale selskaper måtte også utnevne egne delegater til å rapportere til kinesiske myndigheter.

Kravene har vist seg vanskelig for de amerikanske selskapene å oppfylle. I oktober trakk Microsoft Linkedin fra det kinesiske markedet. Denne uka følger to amerikanere etter.

Stenger alle tjenester i Kina

Yahoo, som var av de største og mektigste teknologi-selskapene på 90- og tidlig 2000-tall, ble sammen med AOL nylig kjøpt for over 40 milliarder kroner av Apollo Global Management.

Nå stenger selskapet ned alle tjenester til kinesiske brukere.

– Som en erkjennelse av det stadig mer utfordrende forretnings- og juridiske miljøet i Kina, vil Yahoos tjenester ikke lenger være tilgjengelig fra fastlands-Kina fra og med 1. november, sa en talsperson for Yahoo til Reuters tirsdag.

Det markerer slutten på Yahoos over 20 års tilstedeværelse i Kina. Siden 1998 har Yahoo blant annet samarbeidet tett med Alibaba, som har hatt egne rettigheter til Yahoo-merkevaren i Kina, drevet eget forskningsmiljø, og tilbudt e-post og utenlandske nyheter til kinesiske borgere.

Kaster ut kinesiske spillere

Også spillmarkedet har merket kinesiske myndigheters reguleringer.

I september strammet Kina inn for spillmarkedet, både gjennom å stanse godkjenningen av nye online-spill og gjennom å forby unge å bruke mer enn tre timer på gaming i uka.

Nå trekker Epic Games ut Fortnite fra Kina, etter tre år på markedet. Det melder Epic games på egne nettsider.

Mandag var det ikke lenger mulig å registrere nye brukere, og 15. november tas serverne ned, og spillerne kan ikke lenger logge på.

– Kjære brukere, testen av «Fortress night» har nådd slutten, vi vil stenge serveren i nær fremtid. Takk til alle som satte seg på bussen og deltatt i «Fortnite»-testen, skriver Epic games på nettsiden.

Et gratis og åpent internett

Når Yahoo nå takker Kina for samarbeidet, er det ikke uten et lite stikk til storpolitikken.

– Yahoo er fortsatt forpliktet til rettighetene til brukerne våre og et gratis og åpent internett. Vi takker våre brukere for deres støtte, skrev Yahoo i en melding til Reuters.