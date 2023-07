Gigantsøksmål på gang: Derfor saksøkes Apple nå for ti milliarder kroner

Apple tjener svært gode penger på sin app-butikk, hvor selskapet stikker av med en provisjon på opptil 30 prosent av transaksjonene på plattformen. Ordningen har vært kontroversiell i lang tid, og nå har det på nytt blitt tatt rettslige skritt – og det i stor skala.

Nyhetsbyrået Reuters rapporterer at Apple har blitt saksøkt for intet mindre enn én milliard dollar, over 10 milliarder norske kroner, for sin App Store-praksis.

Over 1500 utviklere på krigsstien

Det er Sean Ennis, en professor ved Centre for Competition Policy på University of East Anglia, som har reist det enorme gruppesøksmålet på vegne av 1566 app-utviklere i Storbritannia.

– Kostnadene som Apple påfører apputviklere, er ekstreme – og kun mulig på grunn av deres monopol på distribusjon av apper til Iphone og Ipad. Kostnadene er urimelige i seg selv og utgjør en brutal prissetting. De skader apputviklere og også appkunder, skriver Ennis i en uttalelse delt av Reuters.

Apple har blitt kritisert fra mange hold i lang tid for praksisen med å ta 30 prosent provisjon på app-kjøp. Ofte kobles kritikken sammen med det faktum at Apple ikke har tillatt andre betalingsløsninger enn selskapets egen løsning i appbutikken, noe som i praksis gjør det umulig å unnslippe den høye «app-skatten», som en del kritikere har døpt den.

Sterk kritikk fra Spotify

Den populære musikkstrømmetjenesten Spotify er blant de mest høylytte kritikerne av Apples praksis, og de har tidligere anklaget selskapet for å bruke provisjonsordningen til å fremme sin egen strømmetjeneste Apple Music. I 2019 gikk Spotify til det skritt å anmelde Apple for brudd på EUs konkurranselovgivning.

– Hvis vi betaler denne 30 prosents-skatten, tvinger det oss til å kunstig blåse opp prisen for premium-abonnementene våre, som da blir langt dyrere enn hva det koster for Apple Music. Det lar seg ikke gjøre hvis vi skal være konkurransedyktige, sa Spotify-sjefen Daniel Ek i en uttalelse den gangen.

Som et resultat av blant annet Spotifys anklager, åpnet EU-kommisjonen senere sak mot Apple for å komme til bunns i hvorvidt selskapets appbutikk og betalingstjeneste utgjør brudd på EUs konkurranselovgivning.

Apple nekter

Apple selv har hele tiden benektet at selskapet opptrer ulovlig eller uetisk – og slo kraftig tilbake mot Spotify.

– Spotify ville ikke vært den bedriften den er i dag uten App Store-økosystemet, men nå utnytter de størrelsen sin for å unngå å bidra til å opprettholde det økosystemet for den neste generasjonen av app-entreprenører, skrev Apple.

Ikke minst har også dataspillutvikleren Epic Games tidligere gått til sak mot Apple. Bakgrunnen var at Epic hadde utviklet sin egen betalingsløsning til det populære dataspillet Fortnite, hvor spillere kunne utføre kjøp direkte fra Epic, og som et resultat ble Fortnite fjernet fra App Store.