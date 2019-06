Starlink på plass: Dette er status til SpaceXs internett-satellitter

I slutten av mai ble endelig Elon Musks Internett-satellitter sluppet ut i rommet som ledd i det ambisiøse Starlink-prosjektet. Dette var imidlertid bare første steg, og nå har SpaceX kommet med en ny statusoppdatering.

I en e-post sendt til blant andre Business Insider opplyste en talsperson for SpaceX at 57 av satellittene som ble skutt opp i slutten av mai nå kommuniserer med selskapets bakkestasjoner.

Skal i gang med viktig testfase

SpaceX har med andre ord mistet kontakten med tre av satellittene. Disse vil ifølge selskapet ikke lenger driftes og vil passivt gå ut av bane. I tillegg skal to av de fungerende satellittene bevisst tas ut av bane for å simulere slutten på satellittenes livssyklus.

Til sammen er det altså fem satellitter som allerede skal tas ut av bane, og alle disse vil brenne opp i atmosfæren straks de når lav nok høyde, sier selskapet.

45 av satellittene har nådd operasjonshøyden, mens resten fremdeles gjennomgår teknisk sjekk for videre stigning. SpaceX er hittil tilfredse med tilstanden, og sier de nå skal starte med det viktige testarbeidet.

– Selv om vi er fornøyd med ytelsen til satellittene så langt vil SpaceX fortsette å utvide funksjonaliteten til satellittene for å danne grunnlag for fremtidige iterasjoner. Og nå som majoriteten av satellittene har nådd sin operasjonshøyde vil SpaceX begynne å bruke konstellasjonen til å sende bredbåndssignaler, og teste forsinkelsen og kapasiteten ved å strømme videoer og spille spill som krever mye båndbredde, skriver SpaceX i oppdateringen.

Bildet viser Starlink-satellittene før oppskytning. Foto: Twitter/Elon Musk

Én gigabit per bruker

Selskapet har implementert små, tekniske variasjoner i alle satellittene for å maksimere operasjonsferdighetene på tvers av hele flåten, uten at det er helt klart hva disse variasjonene består i.

De første 60 satellittene er kun det første lille steget. Til sammen planlegger SpaceX å skyte opp 12 000 satellitter i løpet av neste årene, og selskapet har allerede fått godkjennelse for de første 4409 satellittene.

Målet med den ambisiøse Starlink-prosjektet er altså å tilby rimelig og tilgjengelig internett i hele verden, og SpaceX har tidligere sagt at Starlink vil være i stand til å levere en båndbredde på én gigabit per sekund per sluttbruker etter at det har kommet på plass og blitt optimalisert.

SpaceX er ikke alene om konseptet. I mars meldte digi.no om OneWeb, som skal bestå av 900 satellitter og tilby 3G, LTE, Wi-Fi og 5G-dekning over hele verden. Ikke minst har også Amazon kastet seg på idéen, med 3 000 planlagte satellitter.

