Google kommer med nytt alternativ til tredjeparts-cookies

– I dag kunngjør vi Topics, et nytt Privacy Sandbox-forslag for interessebasert annonsering. Topics bygger på den læringen og de mange tilbakemeldingene vi fikk etter Floc og erstatter Floc-forslaget, skriver Google i en pressemelding tirsdag.

Mange var kritiske da Google i fjor lanserte sitt alternativ til tredjeparts-cookies, Floc, eller Federated Learning of Cohorts.

Konseptet gikk ut på å samle brukere i kohorter etter interesser, slik at identifisering av enkeltbrukere ble vanskeligere. Kritikerne mente at løsningen var verre enn tredjepart-cookies og at absolutt alle nettsteder som ønsket det, kunne se Floc-informasjonen som er lagret i nettleseren.

Nå mener Google å ha lært av tilbakemeldingene, og de erstatter initiativet med en ny løsning som har fått navnet Topics.

Nettleser-basert

Topics, som kan oversettes til emner eller temaer, skal virke fra nettleseren din og ikke lagre noe data på eksterne servere, heller ikke Google-servere, lover Google. Emnene skal kun lagres i tre uker før de slettes.

Nettleseren velger ut en håndfull emner, som kan være for eksempel reise, trening eller jazz, basert på nettleserloggen din. Når du besøker et nettsted som bruker løsningen, velger nettleseren din tre emner som den deler med nettstedet.

På den måten mener Google å kunne gi deg bedre personvern samtidig som de gir nettside-eierne «verktøyene de trenger for å bygge blomstrende virksomheter og sikre et trygt og sunt nett for alle».

Nytt brukergrensesnitt i Chrome

Google lover transparens og mulighet til å kontrollere egne data gjennom funksjonalitet for å la brukeren selv se en oversikt over emner, fjerne emner man ikke vil ha på listen eller deaktivere funksjonen fullstendig.

– Fordi Topics ligger i nettleseren, kan den i større grad la deg kontrollere hvordan dataene dine deles enn det som er mulig med tredjeparts informasjonskapsler, skriver Google i pressemeldingen.

Slik ser Google for seg at brukergrensesnittet kan se ut, men de lover at det skal være enkelt å forstå for brukerne. Illustrasjon: Google

API for interesser

Google har havnet midt i den pågående diskusjonen om hvorvidt europeiske persondata kan sendes til USA.

Med Topics lover de å ikke lagre sensitive data, som emner knyttet til religion, hudfarge og legning, men vil likevel lagre en liste over interesser som nettsteder skal kunne nå gjennom et API.

– Og ved å tilby nettsteder en kort liste over hvilke emner du interesserer deg for, har online-bedrifter et alternativ som ikke involverer skjulte sporingsteknikker og profilering for å fortsette å vise relevante annonser, skriver Google.

Topics er fortsatt under utvikling, men Google lover å «snart» lansere en prøveversjon for utviklere, der webutviklere og annonsører kan teste det ut og finne ut hvordan det fungerer i praksis.