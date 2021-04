Nettleserleverandører sier «Floc off» til Googles alternativ til sporingscookier

Google har en stund jobbet med å utvikle et alternativ til tredjepartscookies, små filer som lagres i de lokale nettleserdataene, og som blant annet kan brukes til å spore brukere på tvers av ulike nettsteder. Alternativet til Google kalles for Floc (Federated Learning Cohorts).

Dette vil ifølge Google ikke tilby de samme sporingsmulighetene som tredjepartscookies, men skal samtidig dekke behovene til annonseleverandører – som Google selv – ved at nettleserbrukerne knyttes til relativt store grupper av brukere (kohorter) med felles interesser.

Alt lagres lokalt i nettleseren.

Selv om det hele er på et eksperimentelt stadium, har Google begynt å rulle ut denne funksjonaliteten i Chrome for testing. Men den tilbys også i Chromium-rammeverket som flere andre nettlesere er basert på.

Nekter å støtte teknologien

Mange er kritiske til Floc. Noe av den tidligste kritikken har handlet om at Google vil skaffe seg konkurransefortrinn i forhold til andre annonseleverandører ved at selskapet potensielt kan få tilgang til mer informasjon om brukerne enn det som gjøres tilgjengelig for konkurrentene.

Denne uken har derimot to av Google konkurrenter i nettlesermarkedet meldt seg skikkelig på i debatten. Det dreier seg om Brave Software og Vivaldi Technologies, som begge er basert på Chromium-rammeverket. Begge har kommet med blogginnlegg som forteller at verken Brave eller Vivaldi kommer til å ha støtte for Floc.

I det ene blogginnlegget skriver blant annet Brave-sjef og Javascript-oppfinner Brendan Eich at noe av problemet med Floc er at det kan avsløre ting fra surfehistorikken til brukerne som selv tredjepartscookies ikke er i stand til i dag.

– Verre enn tredjepartscookies

Når aktører sporer brukere med tredjepartscookies i dag, skjer sporingen bare på de nettstedene hvor aktøren har en tilstedeværelse, typisk i form av annonser, integrert innhold eller analyseverktøy. Aktøren får ikke vite noe om brukerens aktiviteter på nettsteder hvor aktøren ikke har noen tilstedeværelse.

Med Floc vil ikke aktørene vite nøyaktig hvilke sider brukerne har vært innom, men ifølge kritikerne vil absolutt alle nettsteder som ønsker det, kunne se Floc-informasjonen som er lagret i nettleseren. Spesielt kritikkverdig anses det at dette også gjelder nettsteder som kjenner brukerens virkelige identitet, og ikke bare en mer eller mindre vilkårlig ID.

Brave nevner som eksempel at brukerne har en brukerkonto hos apotekkjeden Walgreens.

– Walgreens vet nødvendigvis hvem du er. Floc forteller Walgreens ting Walgreens ikke har noe med å vite om deg (ikke et psevdonym eller en kohort som inkluderer deg, men deg slik du har identifisert deg med din innlogging hos Walgreens), basert på adferden din i nettlesere, heter det i blogginnlegget fra Brave.

Også tredjepartsleverandører på disse sidene får ifølge Brave tilgang til det samme.

Brave Software anbefaler for øvrig nettsteder å være en del av grunnlaget for Floc-kalkulasjonene. Ifølge Google dokumentasjon kan dette gjøre ved å bruke HTTP-headeren nedenfor. Det er nettopp dette blant annet søkemotoren Duckduckgo har gjort.

Permissions-Policy: interest-cohort=()

Tilbake til kontekstbasert annonser?

Vivaldi-sjef Jon von Tetzchner er inne på mye av det samme som Brave i sitt blogginnlegg, men tar i tillegg til orde for at nettannonsebransjen bør gå tilbake til kontekstavhengige annonser istedenfor rettede annonser – ikke minst fordi dette uansett vil kunne bli nødvendig dersom sporingen ikke lenger støttes.

– I virkeligheten er det slik at det fantes annonser før sporingen. Men de var typisk kontekstavhengige. Når du surfet på et nettsted som selger biler, så så du annonser om biler. Det var dette du så på, så du fikk relevante annonser. Du behøvde ikke å føle deg ukomfortabel fordi du så annonse for et helt spesifikt produkt som du kikket på for en uke siden på et helt annet nettsted. Annonseselskapene tjente penger, og nettstedene tjente penger fra annonseselskapene, skriver von Tetzchner.

Ikke uavhengige råd

Selve om Brave Software, Vivaldi Technologies og Duckduckgo til dels har blitt etablert med forretningsmodeller som er mer personvernvennlige enn Googles, så er alle også konkurrenter av Google som kan ha mye å vinne på å få brukerne til å flytte seg vekk fra Googles produkter og tjenester. Kritikken og rådene disse aktørene kommer med, er derfor ikke uavhengige.

Ønsker man dette, kan det være bedre å lytte til aktører som ikke konkurrerer i de samme markedet. Blant disse finner man rettighetsorganisasjonen Electronic Frontier Foundation (EFF), som ikke har noe spesielt å tjene på om publikum benytter tjenesten til den ene eller den andre leverandøren.

Det betyr likevel ikke at budskapet fra EFF er veldig forskjellig fra det de nevnte partene tar til orde for, nemlig at nettleserleverandørene må prioritere brukerne framfor annonsørene.