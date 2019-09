Har samlet inn 48 000 kroner for å støtte Henrik Husebys (38) kamp mot Apple

Tre dager før kronerullingen for å dekke mobilreparatør Henrik Husebys utgifter i forbindelse med Apple søksmålet avsluttes, er det samlet inn 48 000 kroner.

Det er altså et lite stykke igjen til målet på 107 000 kroner, men initiativtaker Marte Ulltveit-Moe i Kristiansand MDG garanterer digi.nos lesere at alle penger som kommer inn vil bli overført Huseby.

Stort problem

MDG-politikeren mener saken er prinsipielt viktig fordi det blir stadig vanskeligere å jobbe som reparatør i Norge. Norske urmakere har også begynt å rapportere om de samme tendensene når de skal reparere klokker fra noen av verdens største merkevarer, påstår politikeren.

Marte Ulltveit-Moe var ordførerkandidat for MDG i Kristiansand i kommunevalget 2019. Foto: MDG

– Stadig flere reparatører forteller om utfordringer med å få tak i reservedeler. Dette er en bransje som er svært presset. Nesten alle som driver med denne typen reparasjoner er små bedrifter som jobber ut fra kjellere og andre billige lokaler.

– Ofte er de verken fagorganisert eller medlem av NHO. Det er stort sett ingen som bryr seg om reparatørenes rettigheter. Bransjen er allerede svært presset da det er dyrt å reparere, mens det blir stadig billigere å importere ræl fra Kina, sier Ulltveit-Moe til digi.no.

Apple-kopier

Henrik Huseby (38) er den uavhengige mobilreparatøren fra Ski som nylig tapte mot Apple i lagmannsretten, etter først å ha vunnet i en lavere instans. Apple saksøkte ham for å bruke reparerte originaldeler i sitt arbeid med å fikse ødelagte mobiltelefoner.

Huseby driver enkeltmannsforetaket PCKompaniet.

Selskapet importerer Apple-originaldeler som har blitt reparert utenfor Norge. Når originaldelene blir reparert, fjernes IT-gigantens logo fra produktene med lakk eller maling.

Men Apple mener Huseby bruker piratkopier når han reparerer produktene som går igjennom PCKompaniet.

Ulltveit-Moe i MDG kom over Husebys sak i mediene, og lokallaget av partiet ble enige internt om å starte en kronerulling for å hjelpe den uavhengige 38-åringen.

Høyesterett

I slutten av august jobbet iPhone-reparatøren med en anke av saken til Høyesterett etter at han i lagmannsretten ble dømt til å destruere 63 mobilskjermer som ligger på et tollager i Akershus, betale 5 500 kroner i lisensavgift til Apple, og dekke deler av IT-gigantens saksomkostninger.

– Til nå har vi klart å skrape sammen rundt 45 prosent av beløpet Huseby er dømt til å betale. Det er lite, men selvfølgelig mye bedre enn ingen ting. Vi snakker om å gi noen få kroner til en fyr som står helt alene mot et av verdens aller mektigste selskaper.

– MDG tar ikke stilling til om Huseby har brutt varemerkeloven eller ikke, men vi vet at vi trenger disse reparatørene her til lands. Dette er en bransje med høykompetente mennesker. Noen har høy utdannelse, mens andre har svært lang erfaring. MDG ønsker å lovfeste retten til å reparere, slik at både bedrifter og privatpersoner kan få kjøpt reservedeler.

– Vi tar ikke stilling til om tingretten eller lagmannsretten har dømt rett, men vi mener det er veldig urettferdig at Henrik Huseby står helt alene i denne saken, argumenterer MDG-politikeren til digi.no.

Apple med snuoperasjon

I slutten av august meldte Apple at de ville gi uavhengige reparatører mulighet til å reparere selskapets telefoner med originale deler.

Snuoperasjonen kommer etter en mangeårig kamp med lobbyvirksomhet for å bekjempe lovgivningen, som muligens ville ha tvunget fram det samme resultatet som nå står på trappene.

Henrik Huseby mente da at snuoperasjonen ikke forandret på noen ting.

– Man må fortsatt ha Apples godkjenning for å reparere. De kan også fortsatt bestemme akkurat hvem som skal reparere. Får du ikke lov, så vil du heller ikke få oppgitt noen grunn, selv om du oppfyller kravene. Garantien vil som før også ryke, selv om du bruker originaldeler, sa han avmålt og skeptisk til digi.no da nyheten ble kjent i august.

38-åringen har ikke ønsket å kommentere denne saken.