Har utviklet plattform for utleie av klær: Fjong i lånte klær

Fjong.co er en digital plattform utviklet her i Norge og allerede etterspurt av andre aktører. Fjong er «klærnes Airbnb», og er et sted der du kan leie ut eller leie klær.

Sigrun Syverud startet Fjong for halvannet år siden. Nå har Fjong 20 ansatte, blant dem ti erb-developers og UX-designere.

De har fått inn åtte millioner kroner via folkefinansiering, da de spurte om tre millioner. Det er norgesrekord.

De har laget en plattform for deling som flere andre er interessert i å betale for å bruke.

Og de har vært så populære at de var nødt til å skru opp prisene en periode for å få etterspørselen ned, så de har fått tid til å jobbe med utvikling av selskapet, før de nå kan skru dem ned igjen.

Innovasjon Norge-pris for plattformen

På kvinnedagen 2019 gir Innovasjon Norge Syverud prisen som årets kvinnelige gründer. Begrunnelsen er ikke bare hva hun har bygget opp på halvannet år, men også at bedriftens formål er i tråd med FNs bærekraftmål.

Syverud er også en av vinnerne av Abelias kåring av Norges 50 fremste teknologikvinner 2019.

Tekstilindustrien regnes som en av mest forurensende i verden. I Norge har hver av oss 80 kilo klær. Vi kaster nesten dobbelt så mye klær som for 15 år siden, ifølge Forbrukerrådet.

World Economic Forum skriver at det er sannsynlig at forbrukere vil tvinge klesindustrien til å endre seg, som med pelsindustrien, og at utleie av dyre klær kan være en fremtidig trend.

Syverud fikk ideen i 2016, da hun jobbet i finansbransjen. Kleskoden var formelle og ganske kostbare antrekk. Samtidig var det ikke vanlig å bruke et plagg så mange ganger.

– Vi snakket om hvordan vi brukte mye penger på klær, samtidig som vi så kolleger gå med fine ting vi hadde lyst til å låne, sier Syverud.

Det var grunnlaget for Fjong, som hun startet sammen med Marie Ameln. Før de var i gang, hadde de et par hundre personer på venteliste.

– Og så balla det på seg.

Bygger egen plattform

Fjong.co er en delingsplattform. Selv om sidene kan minne om en nettbutikk, fungerer ikke en nettbutikkløsning som plattform for Fjong.

Faktisk finnes det ikke en løsning de kan kjøpe ferdig. Derfor har de importert ikke mindre enn ti utviklere for å lage en egen plattform for Fjong. Det har gått over all forventning.

– Det finnes ikke gode tredjepartsløsninger. Det er ikke så mange som har startet opp med å utvikle det, men vi har blitt kontaktet av andre som er interessert i vår løsning allerede, sier Syverud.

Interessen er såpass stor at Fjong.co planlegger å skille ut plattformløsningen som en egen virksomhet.

Syverud forteller at norske Nabobil var blant dem som rådet dem til å bygge plattform selv, for å unngå at det blir mye manuelt arbeid. Det blir dyrt i lengden.

Inntekt for personer som leier ut

De som leier ut mye, tjener en god del penger også. Den to største utleierne er enkeltpersoner som i løpet av halvannet år har tjent henholdsvis 88.000 kroner. Ikke alle av oss har en garderobe med det inntektspotensialet hengende.

– Det er faktisk mange garderober der ute som henger ubrukt, sier Syverud.

Syverud bruker selv Fjong for å sprite opp garderoben med klær som er fine, men kanskje litt uvanlige.

- Du skal ikke ha buksedress mange ganger før du på en måte blir jenta med buksedress. Og så har jeg leid denne jakka. Den er stor og fluffy og ganske fin, men jeg hadde ikke hatt råd til å kjøpe den faktisk, sier Syverud.

83 prosent kvinnelige investorer

For ett år siden de seg som mål å innhente tre millioner kroner gjennom folkefinsansiering, men måtte si stopp etter åtte millioner, som er er norgesrekord. Blant investorene var kvinneandelen uvanlig høye 83 prosent.

De fokuserte på folkefinansiering heller enn å gå til de tradisjonelle investorene.

– Investorene er ofte menn over 60, og på de tradisjonelle folkefinansieringplattformene er kvineandelen ofte lav, sier Syverud.

De lagde en egen løsning for folkefinansiering, og sørget i tillegg for at informasjonen var enkel å forstå også for de som ikke tidligere hadde investert i en oppstartsbedrift.

– Vi ville nå kvinner. Det er de som bruker tjenesten, og vi ville ha personer som forsto behovet. Og så er det markedsføring å ha kundene som medeiere, sier Syverud.

Fjonge herreklær og fjong sport

Foreløpig er Fjong en løsning for kvinneklær. Har du en snasen kjole, for eksempel, mailer du bilder av den til Fjong, med en beskrivelse av størrelsen og kvaliteten. Får du tommel opp, kan du legge kjolen ut på nettsidene til Fjong, og de som har lyst til å leie den, kan booke den på samme måte som på Airbnb.

Kjente merker som Holzweiler og ByTimo leier klær fra nye og tidligere sesonger ut på Fjong.

Sigrun Syverud i Fjongs lokaler på Frogner i Oslo. Foto: Kjersti Flugstad Eriksen

Klærne må holde kvaliteten etter en vask, og det er en grunn til at kvaliteten på stoffet må være god. Da egner ikke plagg fra de billige kleskjedene seg.

Fjong har også kjøpt inn noen klær for å ha et tilbud til alle, blant annet gravide. Men også for å ha et større utvalg av klær fra størrelse medium og oppover. Blant de som vil leie ut klær, er det flest klær i de minste kvinnestørrelsene.

Fjong tar bildene, står for å sende plagget ut, få det tilbake og vaske det.

Planlegger abonnement på kleskasse

I løpet av det neste halvåret skal de også lansere en kleskasse, etter samme prinsipp som matkasser. Tanken er at du har vanlige basisplagg selv, mens kleskassen består av litt uvanlige klær som kanskje egner seg for bruk litt færre ganger. Et samarbeid med Schibsted er på plass slik at kleskassene kan leveres og hentes utenfor kundens egen dør.

Et par hundre personer står på venteliste for å få abonnere.

For Fjong har blitt godt mottatt. Det viste seg at Fjong-konseptet en periode hadde for mye etterspørsel i forhold til arbeidskapasiteten hos de som var ansatt. Det var rett og slett for mange henvendelser og for lite tid til å skaffe penger og ansette folk. Løsningen var å sette opp prisen på utleie en periode.

- Vi måtte sette opp prisen for å få tid til andre ting, men nå skal vi sette prisen ned igjen. Målet er at det skal koste 15 til 20 prosent av ny pris, sier Syverud.

Planene fremover er å ekspandere, i første omgang til Sverige, og deretter kanskje ha et kontor i Tyskland for å tilby Fjong til land i hele Europa.