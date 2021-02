Høyt profilert AI-forsker hos Google: – Jeg har fått sparken

Google har vært i hardt vær flere ganger på grunn av kontroversielle avskjedigelser og etiske valg som selskapet har tatt, noe som har vært bidragsytende til at selskapet har fått sin første fagforening. Nå har enda en høytstående ansatt måttet ta hatten sin og gå.

Margaret Mitchell, som grunnla og ledet Googles etiske AI-team, kunngjorde nylig i en kort Twitter-melding at hun har fått sparken fra selskapet. Det skriver blant andre TechCrunch.

Andre gangen på kort tid

Avskjedigelsen er den andre på relativt kort tid som rammer prominente medlemmer av Googles AI-avdeling. Nestlederen for selskapet etiske AI-team, Timnit Gebru, ble også sparket for en tid tilbake, som blant andre New York Times rapporterte.

Mitchell har ikke kommet med ytterligere kommentarer rundt avskjedigelsen, men Google selv har allerede kommentert saken.

Overfor nyhetsbyrået Reuters hevder selskapet at Mitchell skal ha gjort seg skyldig i brudd på retningslinjer knyttet til adferd og sikkerhet, blant annet ved å flytte elektroniske filer ut av selskapet. Ifølge Google kom avskjedigelsen som et resultat av disiplinære anbefalinger fra en komité.

Både Mitchell og Gebru har i lengre tid vært kritikere av Googles arbeid rundt mangfold og inkludering, og mange kritikere har hevdet at det er dette som grunnen til at Gebru fikk sparken. I tillegg skal hun ha vært kritisk til visse typer AI-modeller som Google jobber med.

Mitchell kritiserte også sterkt Googles avgjørelse om å kvitte seg med Gebru. Hun skrev et internt brev til Google tidligere denne måneden hvor hun hevder at avskjedigelsen er et resultat av diskriminering. Brevet ble offentliggjort for allmennheten via en Twitter-melding.

Langvarig trend

– Avskjedigelsen ser ut til å ha blitt drevet av den samme underbyggingen av rasisme og sexisme som våre AI-systemer, i de gale hendene, pleier å ta opp i seg. Hvordan Dr. Gebru ble sparket er ikke okay, det som ble sagt om det er ikke okay, og miljøet som ledet til det var - og er - ikke okay, skriver Mitchell i brevet.

Det er uvisst i hvilken grad brevet var blant de utslagsgivende faktorene i Googles avgjørelse om å kvitte seg med AI-medarbeideren.

Det har eksistert misnøye blant Google-ansatte i lengre tid. Som digi.no meldte i 2018 la flere tusen ansatte ned arbeidet i protest mot selskapets håndtering av seksuell trakassering på arbeidsplassen, og påstand om gullkantede sluttpakker til ledere som har sluttet etter anklager om overgrep.

I fjor sparket Google fire ansatte for det selskapet sa var brudd på datasikkerheten, men som flere kollegaer mente var på grunn av kritikk av ledelsen i selskapet. Google har også blitt anklaget for å spionere på ansatte, noe de selv har avvist.

I forbindelse med etableringen av den nye fagforeningen i januar – Alphabet Workers Union – skrev ledelsen at Alphabet fortsatt sliter med diskriminering og trakassering, og at selskapet fortsetter å slå ned på de som våger å si sin mening og hindre arbeidere i å snakke om temaer som er sensitive.