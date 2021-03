TEST: Test av Xiaomi Mi 11, OnePlus 9 Pro og OnePlus 9

Det norske markeder for mobiltelefoner er dominert av Apple på en solid førsteplass. Samsung har en tilsvarende solid andreplass, og så kommer en liten bit til «røkla». Situasjonen har forandret seg siden Huawei ble nødt til å trekke seg siden de ikke lenger fikk lov å bruke Googles tjenesteplattform.

Det betyr ikke at de er borte for godt. Temmelig sikkert ikke, men det tar tid å utvikle sitt eget Harmony OS. I motsetning til Microsoft, Samsung, Nokia og andre som har prøvd å lansere sitt eget operativsystem uten å lykkes er det god grunn til at Huawei vil få det til. De vil lykkes rett og slett på grunn av det enorme hjemmemarkedet.

OnePlus har vært på det norske markedet lenge, men kommet litt i skyggen av Huawei. Nå kommer de med sin årlige oppgradering fra OnePlus 8 Pro til og OnePlus 9 Pro. Rimeligere OnePlus 9 er også lansert, men den havner ikke helt i toppsjiktet.

Xiaomi er kanskje ikke så kjent her i landet, men de er en gigant i Kina, og nå bygger de seg opp i Norge. De har allerede lansert sin nye toppmodell Mi 11.

Felles for de to kinesiske merkene er at de legger spesifikasjonene på toppmobilene helt opp til Apple og Samsung sine. Vi har tatt en rask test på de tre nye mobilene. For å ta konklusjonen med en gang. Dette er virkelig lekre mobiler som fortjener en plass i toppen. Men ikke helt til topps i prestasjoner. Det skulle kanskje bare mangle for de er til dels vesentlig billigere, selv om OnePlus har dyttet prisen oppover. OnePlus 9 Pro i 8/128 GB variant koster nå 9 890 kroner, omtrent det samme som en iPhone 12. Spesifikasjonene er derimot mer like, eller bedre enn, iPhone 12 Pro Max som koster 13 990 kroner.

Toppmodeller med ladere

Både OnePlus og Xiaomi, i motsetning til Apple og Samsung, leverer telefonene med lader. Og hvilke ladere! Den som følger med OnePlus 9 Pro kan klemme ut hele 65 watt. Det er nok til å lade telefonen fra 0 til 100 prosent på 29 minutter. Ifølge reklamen. Noen minutter mer i praksis, men det er uhyggelig raskt. Selskapet selger også en trådløs variant som lader med hele 50 watt. Også vanvittig raskt. Laderen er kraftig nok til å lade PC-er også.

Xiaomi Mi 11 henger ikke mye etter. Laderen som følger med, er på 55 watt. Den kan også utstyres med en trådløs en på 50 watt. Denne telefonen også revers-lade med 10 watt. Det kan ingen av de to andre.

Hurtigladere: Begge OnePlus 9 modellene selges med en 65 watt hurtiglader (t.h.) Mi 11 kommer med en på 55 watt. Veldig bra det også. Foto: Odd Richard Valmot

Nå vi først er inne på det som følger med i esken så ligger det et enkelt plastdeksel i den. Ikke det vakreste, men det gjør jobben inntil man skaffer seg noe, om ikke bedre, et som er penere.

Det fysiske

Forfra skal det godt gjøres å skille moderne telefoner fra hverandre. Her er Xiaomi Mi 11 den største med en 6.8 tommers skjerm, tett fulgt av OnePlus 9 Pro, med 9,7 og så OnePlus 9 med 9,55 tommer. Xiaomi Mi 11 har en oppløsning på 1440 x 3200 piksler, 16 mindre i høyderetning enn 9 Pro. Begge helt i skjermtoppen altså. OnePlus 9 må klare seg med 1080 x 2400. Det er mindre, men ingen måte for lite. Alle har selvfølgelig AMOLED skjerm og alle har opptil 120 Hz oppfriskningsfrekvens. OnePlus 9 Pro varierer helt fra 1 Hz og oppover.

Alle skjermene er svært lyssterke og har ikke noe problem med sol. De oppgis til max lysstyrke fra 1100 til 1500 Nits. Rent visuelt og det vi måler tyder på at de er temmelig like.

Alle telefonene har Gorilla Glass. Xiaomi har gått for Victus, det vil si den versjonen som har fått navn i stedet for å hete 6. OnePlus 9 Pro har hakket billigere Gorilla Glass 5. OnePlus 9 er bare oppgitt til Gorilla Glass, og har sannsynligvis modell 3.

Overaskende nok har ikke Mi 11 noen IP-klassifisering som sier noe om hva de tåler av fuktighet. Ikke OnePlus 9 heller, men den er ikke i toppklassen. Vi tar det nesten for gitt nå at toppmobilene skal tåle et opphold på en meters dyp. Ikke denne.

Alle telefonene har store batterier. Xiaomi har et på 4,6 Ah, mens OnePlus-telefonen har to på til sammen 4,5 Ah. Her brukes to batterier for å fordele belastningen når det lades med 65 watt.

Raske

Telefonene er helt like er på prosessorsiden. Alle bruker den nye Qualcomm Snapdragon 888-prosessoren, som er et råskinn. Om enn ikke helt like rå som Apples nye prosessor. Det er gjerne bruken av årets raskeste utgave av prosessoren som plasserer telefoner i toppklassen.

Vi har testet ytelsen på alle telefonene og ikke uventet har de omtrent akkurat de samme resultatene.

3DMark Wildlife Bilder i sekundet Geekbench 5 Multi Geekbench 5 Single Geekbench 5 Compute Xiaomi Mi 11 5750 34,4 3693 1128 4647 OnePlus 9 Pro 5711 34,4 3718 1124 4615 OnePlus 9 5710 34,2 3644 1125 4610

OnePlus kameraer

OnePlus 9 Pro kamera Foto: Odd Richard Valmot

Den store nyheten som OnePlus flagger for alt det er verd, er samarbeidet med Hasselblad. Den svenske superkameraprodusenten var med astronautene til månen. Hva Hasselblad egentlig har bidratt med her, er mer usikkert. Dette er ikke slik Leica samarbeidet med Huawei, da Leica var direkte involvert i byggingen av kameraet. Dette er kameraer som OnePlus har bygget selv, eller fått bygget i samarbeid med selskaper som gjør slikt og som vi aldri hører om. Vi mistenker at Hasselblad har bidratt med navnet, og noen algoritmer for fargekalibrering.

Betyr det at dette er juks og bedrag og at kameraene er oppskrytt? Så langt ifra. Dette er noe av det bedre vi har testet. Men da må vi begrense oss til OnePlus 9 Pro. OnePlus 9 har ikke den samme kameraytelsen. Den har samme størrelsen og oppløsningen på Sony-sensoren, men er en tidligere utgave og ikke like påkostet. Hovedkameraene har en 1/1.43" sensor på 48 MP som kan fange 12 bit per farge. Det som sitter på Pro-utgaven har optisk stabilisering og laserfokus i tillegg til kontrastfokus. Det gir en rekke fordeler. Både i godt lys og i mørke.

Vidvinkelkameraene er på hele 50 MP. Det må være en rekord for et slikt, men det har også en stor 1/1.56" sensor. Dette kameraet kan også brukes til makrofotografering.

OnePlus 9 kamera Foto: Odd Richard Valmot

Begge nierne har også et 2 MP sort/hvitt-kamera som i det minste i teorien skal gi bedre sort/hvitt-bilder enn ved bruk kameraer med fargefiltre. Det kunne de ha spart seg. I beste fall er det ingen forskjell.

Promodellen er også utstyrt med et skikkelig 8 MP telekamera som forstørrer 3,3 X. Det mener vi er et stort pluss og byr på en helt annen skarphet sammenlignet med digitalt forstørrede bilder.

Dette betyr at OnePlus 9 Pro er svært godt utstyrt i forhold til Xiaomi Mi 11 og andre konkurrenter. Men som vi har opplevd før, er det ikke alltid nok med imponerende spesifikasjoner. Bildene denne mobilen tar, gjør imidlertid ikke skamme på telefonen. De er rett og slett veldig gode.

Om vi skulle pirke på noe er det at bildene blir mer oppskarpet enn de fleste telefoner vi har sett. Det kan gi et falskt inntrykk av at kameraet tar superskarpe foto, men dette er nok programvaren som har vært overivrig. I noen av bildene gror de sorte områdene igjen og etterlater lite nyanser. Likevel er dette småting som de færreste vil legge merke til.

Xiaomi kameraer

Xiaomi Mi 11 har på samme måte som Samsungs betydelig mer kostbare S21 Ultra, en fysisk svær 1/1.33" sensor med 108 MP. Altså større enn den OnePlus 9 bruker. Men Xiaomi behandler sensoren på en annen måte enn Samsung gjør. Samsung slår sammen ni og ni av de små pikslene for å skape veldig store piksler i 3x3 konfigurasjon som til sammen gir svært lyssterke 12 MP bilder. De kaller det nonabinning.

Xiaomi Mi 11 kamera Foto: Odd Richard Valmot

I Mi 11 slår Xiaomi sammen pikslene i 2x2 konfigurasjon og får 27 MP bilder. Såkalt quadbinning. Da blir det detaljrike, men store bildefiler, og sensoren blir ikke like lyssterk. Smak og behag, men vi mener Samsung har løst dette bedre.

Vi finner også et 13 MP ultravidvinkelkamera som forminsker til 0,6x. Den samme forminskningen som OnePlus benytter.

Det tredje kameraet er et makrokamera som forstørrer 5 ganger. Det burde knuse OnePlus på nærfotografering. Men det gjør det ikke, med unntak av den billigste modellen. Pro-modellen kan bruke vidvinkelen til makro og det er en mye bedre idé. Disse forstørrelsene blir rett og slett mye bedre.

Makro: Bare Mi 11 har makrokamere, men OnePlus 9 Pro får et bedre resultat med sitt høyoppløste vidvinkelkamera (t.h.). Foto: Odd Richard Valmot

Skal vi framheve noe på Xiaomikameraene så blir det programvaren. Den er et eksempel til etterfølgelse og gjør det lett å bruke all funksjonaliteten. Det samme kan egentlig sies om hele grensesnittet til Xiaomi. Her er de et lite hestehode foran.

Video

Videoegenskapene er utmerket. Ikke minst stabiliseringen. Vi hadde trodd at Proutgaven gjorde jobben bedre siden den har optisk stabilisering, men OnePlus 9 var like bra. Det har nok å gjøre med at stabiliseringen er aller mest avhengig av at programvaren kan forskyve bildet rundt innenfor alle pikslene sensoren fanger inn. Videostabiliseringen på Xiaomi fungerer bra også, men vi må nok gi en liten seier til OnePlus.

Alle kameraene i testen kan filme i 8K-video, men bare opp til 30 bilder i sekundet. Mange telefoner klarer 8K for tiden, men bruksområdet er kanskje tvilsomt. Du skal ha en virkelig stor TV for å se forskjell på 4K og 8K. Den store forskjellen ligger i filstørrelsen. Det blir fort et par hundre MB i minuttet og det forutsetter ad de lagres i HEVC-format.

I 4 K klarer Mi 11 og OnePlus 9 opp til 60 b/s, mens Pro-modellen klarer hele 120 b/s.

Lyd

Alle de tre mobilene har stereolyd med en høyttaler i hver ende. Lydnivået og gjengivelsen er rett og slett ypperlig. Det er nesten ikke til å tro at så små høyttalere kan gi slikt trøkk. One Plus har en vanlig høyttalerkonfigurasjon. Én under på kortsiden og én som peker forover øverst i ramma. Altså mot øret når du snakker. Xiaomi har valgt å ha en på hver kortside. Det burde kanskje gi litt bedre stereoseparasjon, men det kunne vi ikke merke. Viktigere er at det ikke ødelegger for lyden når du snakker.

Konklusjon

Det er liten tvil om at OnePlus vinner her med nye 9 Pro. Den er best på det meste og da teller kameraene tungt. Det samme kan ikke sies om «plain vanilla» 9. Den må se seg forbigått av Xiaomi Mi 11. Resultatene stemmer godt med hvordan telefonene er priset.

Av de tre kameraene i testen er det naturlig nok Mi 11 og OnePlus 9 Pro som kommer best ut. Her blir det litt smak og behag, men vi liker sistnevnte best med knapp margin. Det er mer dynamikk i bildene ti OnePlus 9 Pro, men de er også lit vel prosessert i retning av skarphet.

Den aller billigste er OnePlus 9 i 8/128 GB konfigurasjon til 7 890 kroner. Xiaomi Mi 11 koster litt mer i samme konfigurasjon; 8 190 kroner. Så er det, dessverre må vi si, siden OnePlus har en tradisjon for å være billige, et hopp opptil OnePlus 9 Pro 9 890.

Vil du doble lagringsminnet tar Xiaomi 500 kroner mer. Hos OnePlus koster det en tusenlapp, men da legger de på 4 GB mer RAM også. Da snakker vi nesten 11 000 kroner og da begynner det å bli dyrt.