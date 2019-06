Huawei søker om varemerke for selskapets Android-alternativ i Norge

Huawei har søk om varemerkebeskyttelse av navnet HongMeng i blant annet Norge. HongMeng har en stund vært kjent som et kodenavn på selskapets kommende, AOSP-baserte alternativ til Googles Android.

Det kinesiske selskapet skal ifølge Reuters har søkt om varemerkebeskyttelse i en håndfull andre land, i tillegg til EU.

ARK OS

Huawei har i EU også søkt om varemerkebeskyttelse av navnet ARK OS, som ifølge enkelte kilder skal være det offisielle navnet på operativsystemet. Selskapet skal i EU også søkt om varemerkebeskyttelse for en håndfull andre navn som inneholder ARK-betegnelsen, inkludert ARKOS.

Vi finner ingen søknader om lignende registrering i Norge.

Tidligere var arkOS navnet på en Linux-distribusjon, men den skal ha blitt nedlagt i april 2017 og var etter alt å dømme ikke varemerkebeskyttet, så det vil ikke skape problemer for Huawei.

I søknaden om registrering av ARK OS, skriver Huawei at det dreier seg om kompilatorprogramvare, operativsystemer for elektroniske enheter, utvikling av mobilapper og SaaS-tjenesten (Software as a Service).

Slike begrensninger er det ikke i søknadene om HongMeng. Her nevnes alt fra humanoide roboter med kunstig intelligens og apparater og instrumenter for vitenskap, til dykkermasker og selfiestenger. Mye av dette dreier seg trolig om eventuelt tilleggsutstyr til enheter basert på operativsystemet.

Kjent i et halvt år

Allerede i november i fjor skal Huawei ha bekreftet at selskapet er i ferd med å utvikle et alternativ som selskapet kan ta i bruk i kommende mobilenheter, dersom ikke striden med USA blir løst.

Det var likevel først i mai i år at det ble klart at Huawei ikke får bruke Googles Android i kommende produkter, og heller ikke nye versjoner av operativsystemet. Dermed utelukkes også Googles sentrale apper og rammeverk. Senere har selskapet også blitt utelukket fra teknologiene til en rekke andre, amerikanske selskaper og teknologier som er basert på disse.

Selv om Google har valgt å følge kravene til amerikanske myndigheter og dermed nekter Huawei tilgang til nye Android-versjoner, er det i Googles interesse at Huawei fortsetter å bruke Android og tjenestene dette tilbyr.

Advarer

Til Financial Times sier en ikke navngitt kilde at Google skal ha advart Trump-administrasjonen om at bannlysingen av Huawei innebærer en nasjonal sikkerhetsrisiko fordi HongMeng, ifølge Google, sannsynligvis vil ha flere sårbarheter enn Android, og at dette vil øke risikoen for at enheten blir hacket, ikke minst fra kinesisk hold.

Huawei-enheter vil heller ikke ha tilgang til Google Play og det denne tjenesten tilbyr av blant annet apper og sikkerhetsfunksjonalitet. Huawei har en tilsvarende tjeneste, AppGallery, og selskapet forsøker nå å lokke flere utviklere til å tilby appene sine også der.

I mange tilfeller vil dette trolig ikke innebære det helt store merarbeidet. Mange andre apper vil derimot måtte skrives betydelig om fordi de i dag avhenger av komponenter fra Google som ikke er en del av Android Open Source Project, inkludert Google Play Services. Disse vil ikke være tilgjengelige i HongMeng/ARK OS.

Les også: – Bannlysing av Huawei vil få alvorlige konsekvenser for 5G-utbyggingen i Europa