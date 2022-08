Craig Wright har fått mye omtale ved å hardnakket hevde at han er den myteomspunnede oppfinneren av bitcoin, til tross for stor skepsis hos store deler av kryptomiljøet. Wright gikk faktisk så langt som til å gå til søksmål for å «bevise» påstanden sin, men det gikk ikke så bra.

Den britiske avisen The Guardian rapporterer at et injuriesøksmål levert av Craig Wright nå er over. Resultatet er at Wright ble tilkjent beskjedne ett pund, cirka 12 kroner, i oppreisning.

Ærekrenkelse

Saken handler om at den selverklærte bitcoin-oppfinneren saksøkte en blogger ved navn Peter McCormack for ærekrenkelse etter at han blant annet kalte Wright en bedrager.

McCormack skal også ha tilbakevist påstanden om at det er Wright som skjuler seg bak Satoshi Nakamoto – pseudonymet som hittil er benyttet om personen som startet bitcoin.

Det ble hevdet i søkmålet at McCormack har påført betydelig skade på Wrights renommé i kryptomiljøet. Én av konsekvensene skal ha vært tilbaketrekning av invitasjoner til konferanser som Wright mottok etter å sendt inn akademiske dokumenter til fagfellevurdering.

Craig Wright fikk ikke medhold i retten. Dommeren konkluderte med at den påståtte bitcoin-grunnleggeren bragte falske beviser med viten og vilje, og at det ikke foreligger dokumentasjon som underbygger Wrights påstander.

Resultatet ble at Wright kun ble tilkjent en «symbolsk» erstatningssum – som lød på ett britisk pund. Han har allerede bekreftet at han kommer til å anke saken, så det er ikke sikkert at dette heller er enden på visa.

Stod frem i 2016

McCormacks advokater hevdet blant annet at Twitter-meldingene rettet mot Wright var skrevet i en spøkefull tone, og at mange andre har rettet lignende beskyldninger mot Wright tidligere.

Det var i 2016 at den australske IT-entreprenøren og forretningsmannen Craig Wright først «sto frem» som bitcoin-grunnleggeren Satoshi Nakamoto. Han underbygget påstanden ved å demonstrere digital signering med kryptonøkler, som ifølge noen medier var ugjendrivelig knyttet til de første blokkene med bitcoin som ble utvinnet.

Mange kom imidlertid raskt på banen med hard kritikk av mannen, deriblant IT-sikkerhetseksperten Dan Kaminsky, som på bloggen sin kalte Wrights påstander ren løgn. Troverdigheten til Wright ble ytterligere svekket av at han plutselig ombestemte seg og valgte å ikke publisere bevisene han hadde lovet å legge frem.

Australeren har i senere tid også generert kontroverser på andre måter, for eksempel ved å hevde at bitcoin «ikke har noen reell nytteverdi» i et intervju.