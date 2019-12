MacBook Pro slår seg plutselig av selv om batteriet har strøm – slik svarer Apple

Apples bærbare MacBook Pro-maskin har et teknisk problem som kan føre til at PC-en plutselig slår seg av. Det melder nettstedet MacRumors.

Problemet omfatter den oppgraderte innstegsversjonen av 13-tommeren med to Thunderbolt 3-porter og Touch Bar som Apple lanserte tidligere i år, og ble blant annet tilkjennegjort via MacRumors eget brukerforum og på Apples forum.

Har strøm igjen

Klagene fra brukere går ut på at maskinen slår seg helt av selv om det er mye strøm igjen på maskinen. Brukere opplever at de har mellom 20-50 prosent strøm igjen i batteriet når PC-en slår seg av.

Det er uvisst akkurat hvor problemet ligger, men Apple har anerkjent fenomenet og kommet på banen med instruksjoner for hva man man bør gjøre dersom man opplever det.

Apple oppfordrer brukere til å koble maskinen til laderen straks batteriet ligger på under 90 prosent. Deretter sier produsenten at man må avslutte alle åpne applikasjoner, lukke maskinen for å sette den i sovemodus og la den lade uavbrutt i åtte timer.

Foto: Apple

Installér siste macOS

Siste steg er å installere den seneste versjonen av macOS, sier produsenten.

Dersom problemet fortsetter å gjøre seg gjeldende selv etter oppgradering til seneste macOS-utgave bør man kontakte Apple for å fikse maskinen, heter det på støttesidene.

Problemet skal altså kun omfatte den seneste 13-tommersversjonen av MacBook Pro som ble sluppet i juli i år, og det skal ikke være rapportert om tilsvarende problemer med den nye 16-tommersutgaven som Apple kunngjorde i november i år.

