iPhone bryter flere patenter – Qualcomm vant søksmål mot Apple

I en pressemelding kunngjør brikkegiganten Qualcomm at de har vunnet et patentsøksmål mot Apple. Qualcomm er tilkjent en erstatning på 31 millioner dollar, cirka 265 millioner kroner, slo en distriktsrett i California fast på fredag.

Søksmålet handlet om at Apple skal ha brutt tre patenter tilhørende Qualcomm med teknologien som ble brukt i mobilmodellene iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus og X.

– Nekter å betale for eiendommen vår

Den ene av de aktuelle patentene omhandler teknologi relatert til hvordan flashminnet fungerer på, som blant annet muliggjør raskt tilkobling til Internett etter oppstart av mobilen.

Den andre patenten legger ifølge Qualcomm til rette for raskt og effektiv kommunikasjon mellom applikasjoner og Internett gjennom «smart» dirigering av trafikk mellom prosessoren og modemet.

Den tredje patenten setter mobilen i stand til å kjøre tung grafikk i spill og samtidig øke batteritiden på mobilen. En detaljert, teknisk beskrivelse av de tre patentene kan du finne i selve patenttekstene til den første, andre og tredje patenten.

– Teknologiene oppfunnet av Qualcomm og andre er det som gjorde det mulig for Apple å entre markedet og bli så suksessfulle så raskt. De tre patentene som ble brutt i dette tilfellet er bare en liten del av Qualcomms portefølje av flere titalls tusen patenter. Vi er takknemlige for at retter over hele verden avviser Apples strategi for å nekte å betale for vår eiendom, sier Qualcomm i pressemeldingen.

– Ren distraksjon

Retten tilkjente Qualcomm 1,41 dollar i ubetalte royality-beløp per iPhone-telefon som ble solgt i den aktuelle perioden som Qualcomms teknologi ble brukt, noe som altså skal ha beløpet seg til 31 millioner dollar.

Apple har ennå kommentert denne spesifikke saken, men hadde følgende å si en uttalelse til nyhetsbyrået Reuters:

– Qualcomms pågående patentbrudd-kampanje er ingenting annet enn et forsøk på distraksjon fra de store problemene de står overfor, med etterforskning av business-praksisen deres av den amerikanske, føderale retten og i hele verden.

De to selskapene har vært i tottene på hverandre i lang tid. I fjor meldte digi.no at Qualcomm saksøkte Apple for det de hevdet var urettmessig deling av modembrikkedesign fra Qualcomm med Intel for å hjelpe sistnevnte med å lage modembrikker som kan brukes i iPhone til en lavere pris og med bedre betingelser enn det Qualcomm opererer med.

I januar i år rapporterte vi at Apple beskyldte Qualcomm for å nekte å levere brikker til iPhone, samtidig som at Apple mener prisen de betaler for rettighetene til å benytte Qualcomm-patenter er for høy.

Les også: Qualcomm lanserer 5G-brikke til mobiltelefoner »