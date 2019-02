Qualcomm lanserer 5G-brikke til mobiltelefoner

5G-nettene er som kjent underveis, og nå jobbes det også hardt med å få maskinvaren i enhetene vi bruker til daglig klare for de nye, høye hastighetene. I den forbindelse har Qualcomm nå kommet med en viktig kunngjøring.

Selskapet avduket nemlig nettopp sin nye 5G-modem, Snapdragon X55. Dette er altså oppfølgeren til 5G-modemet X50, som kom med Qualcomms nye mobilbrikke Snapdragon 855.

7 gigabit per sekund

Dermed har selskapet altså gått ganske aggressivt til verks når det gjelder 5G-satsingen sin, med tanke på at mobiler med Snapdragon 855-brikken ennå ikke har kommet på markedet.

Det nye modemet skal ifølge Qualcomm støtte nedhastigheter på opptil 7 gigabit per sekund, og opphastigheter på opptil 3 gigabit per sekund.

Modemet støtter også såkalt Cat. 22 LTE, som gir nedhastigheter på opptil 2,5 gigabit per sekund over LTE-nettet.

Qualcomm skriver at Snapdragon X55 er designet for den kommende, globale utrullingen av 5G og har støtte for alle store frekvensbånd, inkludert millimeterbølge og bånd under 6 GHz, samt TDD- og FDD-modusene.

Skal komme i år

Modemet er i tillegg laget for å støtte såkalt dynamisk spektrumdeling mellom 4G og 5G, som innebærer at operatører kan akselerere 5G-utbyggingen ved å bruke eksisterende 4G-teknologi til å levere både 4G -og 5G-tjenester dynamisk.

Snapdragon x55 er blitt sendt ut til testing hos utvalgte kunder og er ifølge produsenten ventet å dukke opp i kommersielle enheter mot slutten av inneværende år. Akkurat når vi får se modemet i mobiler og andre typer enheter er altså ennå uvisst, men det vil antagelig bli vist frem noen produkter på Mobile World Congress-messen som starter nå i helgen i Barcelona.

For å utnytte 5G-maskinvaren må selvsagt nettene være på plass, men her skjer det nå store fremskritt. Som digi.no tidligere har rapportert har Telenor allerede åpnet sitt 5G-testnett, og hovedkonkurrenten Telia åpnet sitt 5G-testnett litt senere, i desember.

Les også: Storbritannia vil nekte kinesiske selskaper 5G-utbygging »