– IT-bransjen kan takke seg selv for dette

Abelia synes ikke at staten skal drive med IT-utvikling – og i hvert fall ikke lage løsninger som allerede finnes i markedet.

De advarer nå mot etablering av teknologimiljøer i stat og kommune som konkurrerer med næringslivet.

– Takk dere selv

Petter Gottschalk er professor ved Handelshøyskolen BI. Han sier rett ut at IT-bransjen bare har seg selv å takke.

– Situasjonen er den at offentlig sektor må bygge egne miljøer på grunn av IT-bransjen. Eksemplene er jo mange på at konsulentfirmaer og driftsmiljøer ikke har holdt det de har lovet – og ikke tatt ansvar for feil og mangler.

– Nav-skandalen var jo utløst av Capgemini og Accenture. De leverte ikke, men det var Nav-ledelsen som måtte ta ansvaret for det, sier Gottschalk til digi.no.

– At IT-bransjen ikke tar ansvar når det går galt, gjør at jeg mener det er en god idé at kommunene og staten bygger selv, fortsetter han.

– Grunnløse påstander

Capgemini Norge takket nei til å kommentere utsagnet fra Gottschalk. Svaret er at de har som policy ikke å uttale seg om kunder eller prosjekt hos kunder.

Accenture avviser professorens uttalelse som grunnløse påstander.

– Dette er grunnløse påstander, og det kom også klart fram i Stortingets Nav-høring i 2015. Accenture har vært med på å realisere flere av de store ytelsesreformene i Nav, for eksempel pensjon- og uførereformen. Vi har levert på tid og budsjett, og har også vært med på implementering av flere andre store offentlige IT-prosjekter. Vi jobber den dag i dag fortsatt sammen med Nav for å modernisere IKT i organisasjonen, svarer kommunikasjonsdirektør Øystein Ingdahl i Accenture Norge.

Backsourcing

At offentlig sektor forsterker egne teknologimiljøer er i tråd med en trend BI-professoren kaller backsourcing, altså det motsatte av outsourcing eller tjenesteutsetting.

– Stadig flere bedrifter velger å ta ting tilbake til seg selv. Det siste eksempelet er Statoil, sier Gottschalk og viser episoden der Statoil endte med å kaste ut indiske IT-konsulenter etter en farlig IT-svikt. Det ser ut til at DNB gjøre noe av det samme med å ta ting tilbake. Det er helt naturlig at offentlig sektor også tar tilbake oppgaver. Det er bare bra at det offentlige kan tilby konkurransedyktige løsninger, mener BI-professoren.

– Staten skal ikke drive med IT-utvikling

– Offentlige etater karrer til seg stadig flere oppgaver. Det skaper en usikkerhet i markedet, advarer Wibe i Abelia. Foto: Marius Jørgenrud

Det er bred enighet om at digitaliseringsmeldingen som Kommunal- og moderniseringsdepartementet kom med i fjor er et godt stykke arbeid.

Regjeringens IT-politikk slår fast at «markedet skal brukes når det er hensiktsmessig». Underforstått at man ikke skal finne opp hjulet på nytt og drive offentlig utvikling av tjenester og produkter som det er mulig å kjøpe i markedet.

Abelia kan ikke få fullrost regjeringens såkalte Digitale agenda, men de etterlyser en større tydelighet på hva staten skal gjøre, og hva den ikke skal gjøre.

– Jeg ønsker meg at statsminister Erna Solberg og regjeringen er mer tydelige på at det er markedet som skal lage løsningene. Offentlig sektor skal ikke drive med IT-utvikling. De må være gode anskaffere og brukere av ny teknologi, og gjennom det bli en smart stat, sier Abelias direktør for næringsutvikling, Hilde Widerøe Wibe til digi.no.

