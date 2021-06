IT-giganten byttet ut nøkkelord i stillingsannonser for å få flere kvinnelige søkere. Det virket

Tietoevry har fått på pukkelen for sin lave kvinneandel i deler av gigantselskapet, ikke minst i ledelsen, og har gått nye veier for å finne måter å rekruttere flere kvinner på.

IT-giganten med over 25.000 ansatte har et mål om å ha like mange kvinnelige som mannlige medarbeidere i 2030. I dag er rundt 70 prosent av arbeidsstokken i konsernet menn.

– Bransjen går glipp av et utrolig utviklingspotensial når høyt kompetente kvinnelige søkere ikke finner vår bransje attraktiv, sier HR-direktør Trond Vinje i Tietoevry i en pressemelding.

Tietoevry hyret organisasjonsforsker og mangfoldsekspert Laura Smith, grunnlegger av Validei Research, som jobber for å finne metoder som kan øke mangfold og inkludering i organisasjoner.

Fra kompetent til kunnskapsrik

Gjennom å gå gjennom selskapets gamle stillingsannonser og analysere språket som ble brukt, identifiserte de ord som blir oppfattet som maskuline. Hypotesen var at andelen kvinnelige søkere ville øke om andre ord ble valgt i nye stillingsannonser.

For å være sikre på at en eventuell økning i andelen kvinnelige søkere var reell, ble to sett med stillingsannonser publisert. En med den tradisjonelle språkbruken og den andre med færre maskuline ord.

Her er eksempler på ordene som ble byttet ut i stillingsutlysninger for frontend-utviklere:

«Competent» ble endret til «knowledgeable»

«Driven» ble endret til «focused»

«Independent» ble erstattet med enten «self-starter» eller «self-directed».

Resultatet ble at stillingsutlysningene med de mer nøytrale uttrykkene fikk 18 prosent kvinnelige søkere, mot 13 prosent i annonsen med det maskuline språket.

En av flere løsninger

Totalt fikk stillingsannonsene som ble justert med et mer kjønnsnøytralt språk i Norge, Sverige og Finland 32 prosent flere kvinnelige søkere enn de tradisjonelle annonsene, skriver selskapet i meldingen.

Organisasjonsforskeren sier at kjønnskvotering alene ikke er nok til å oppnå kjønnsbalanse i en mannsdominert bransje, det må flere virkemidler og konkrete handlinger til på tvers av virksomheten for å øke andelen kvinnelige ansatte:

– Den komplekse utfordringen som kjønnsbalanse og tapet av kvinner i IT-bransjen er, kan ikke bli løst kun gjennom stillingsannonser, men et slikt eksperiment kan avdekke viktige elementer som kan bidra til en løsning. Så små endringer som er gjort her kan virke ubetydelige, men resultatene snakker for seg selv, sier Smith i meldingen.