Kineserne har offisielt begynt å jobbe med 6G-teknologien – kan gi 8000 gigabit per sekund

Det er ennå svært langt igjen før 5G-teknologien har kommet skikkelig på plass og kan tas i bruk av alle, men allerede nå har noen begynt å løfte blikket mot den neste generasjonen. Kina har store ambisjoner på området, viser det seg.

Nettstedet Gizchina (via GSMArena) rapporterer at det kinesiske teknologi- og vitenskapsdepartementet nå har nedsatt flere arbeidsgrupper som skal forske på 6G-teknologien.

Eksperter

En av gruppene skal bestå av 37 eksperter fra både universiteter, forskningsinstitusjoner og teknologiselskaper. Det kinesiske teknologidepartementet omtalte selv satsingen på sine hjemmesider i høst.

Naturlig nok foreligger det ingen tekniske detaljer rundt den nye satsingen ennå, men ifølge noen av ekspertene som jobber med teknologien kan 6G-teknologien teoretisk åpne for hastigheter helt opptil én terabyte per sekund – som tilsvarer 8000 gigabit per sekund.

Slik hastigheter ligger naturligvis langt inn i fremtiden og vil ifølge eksperter kreve store teknologiske fremskritt innen materialvitenskap, dataarkitektur, brikkedesign og energi.

Dersom denne hastigheten kan oppnås vil man kunne laste ned over 140 timer med video i høy kvalitet per sekund, men det er altså kun en teoretisk hastighet.

Vil trolig starte rundt 2030

Ifølge blant andre nettstedet TechTarget er det ventet at utbyggingen av 6G-teknologien vil starte i 2030 – et anslag som passer bra med tiden det har tatt å få 5G-teknologien på markedet. 5G-utviklingen startet rundt 2008.

Kina er på ingen måte alene om å forske på 6G. Som digi.no rapporterte nylig har den den japanske mobiloperatøren NTT Docomo gitt ut et «white paper» om 6G med løfter om 100 Gbit per sekund.

Ikke minst har USA ambisjoner om å ligge langt fremme, noe Donald Trump selv har uttalt. Som digi.no meldte i mars i fjor har det amerikanske byrået FCC delt ut lisenser for bruk av frekvenser over 95 GHz og helt opp til 3 THz, som er tiltenkt 6G-generasjonen.

I Finland har Universitetet i Oulu startet et initiativ kalt 6G Flagship, som også skal bedrive forskning innen 6G-teknologien.