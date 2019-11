Elisabeth Nissen Eide, Compliance & Sustainability Manager i Atea

Det er ett år siden Nobels Fredsprisvinner Denis Mukwege åpnet øynene til mange da han i Oslo Rådhus minnet oss på – eller kanskje lærte oss, hva enhetene våre faktisk kan koste. Likevel finner fortsatt kun en brøkdel av våre PCer og telefoner veien inn i sirkulærøkonomien. Dette kan både leverandører og forbrukere gjøre noe med. Her er tre tips for litt mer bærekraftig teknologibruk.

1. Kjøp etisk og forsvarlig

Enten du kjøper ny mobil eller er i en stor anbudsprosess på jobb, påvirker hvordan varene er produsert valget du tar? Som B2B-leverandør ønsker vi at dette får større fokus. IT-utstyr har en kompleks verdikjede, og det kan virke vanskelig å vite hvor man skal begynne. Mitt råd er å stille spørsmål til oss leverandører. Dette stiller oss til ansvar – og allerede i dag er mange av våre teknologipartnere i endring for å levere mer etisk og forsvarlig.

Når pris fortsatt vektes tyngst i anskaffelsesprosesser, flyttes ansvaret for verdikjeden til kommende generasjoner, som må rydde opp i ødeleggelser som skjer i dag. Bærekraft må bli en viktig del av regnestykket, både for kunder i offentlig og privat sektor.

2. Reparer

Når skjermer knuses eller batterier streiker, velger mange å kjøpe nytt fordi det koster det samme å reparere. Dette blir bakvendt i en industri hvor vi vet at nytt ikke bare har en økonomisk pris. For «grønn» teknologi, må enheter repareres når deler blir ødelagte eller ikke fungerer godt nok. Her har vårt digitaliserte samfunn en vei å gå – og vi som teknologileverandør må være gode rådgivere. For at vi, teknologibrukere, skal fikse enhetene våre, ligger det et ansvar hos produsentene: produktene må lages slik at enhetene våre enklere kan repareres. Her kan du som kunde stille kritiske spørsmål for å påvirke bransjen, for å tvinge produsenter til å lage reparerbar design.

3. Lever inn enhetene dine

I dag ligger det 10 millioner telefoner i norske hjem, ifølge Framtiden i Våre hender. Kommer du noen gang til å bruke telefonen som døde i 2004? Neppe. I mellomtiden blir viktige deler og mineraler som kunne blitt brukt på nytt liggende og ta opp plass i skapet ditt. Samtidig får det nye utstyret vårt inneholde «nye» deler, og dermed ytterligere produksjonsbelastninger.

Leverer du inn enhetene dine til gjenbruk eller resirkulering bidrar du til at flere enheter kan lages med komponenter som har vært brukt tidligere. På den måten kan vi tenke sirkulært i en av bransje som må omstille seg for å ta del i det grønne skiftet.

Mange tror at enheter ikke kan gjenbrukes på grunn av sikkerhet. Spør gjerne stedet du leverer det inn til om de sørger for sikker sletting. Bedrifter sitter på store verdier i utstyr som kan få nytt liv, og når de er sikre på at alt innhold slettes ordentlig er det ingen grunn til å la utstyr bli liggende.

Vi må bli mer bevisste: Behovet for teknologi blir ikke mindre. Derfor er det viktig at vi alle i økende grad har et etisk og forsvarlig forbruk. Først da kan vi snakke om bærekraftig teknologi og at vi gjør samfunnsutviklingen sirkulærøkonomisk. Heldigvis kan du og din virksomhet gjøre mye ved å stille spørsmål, være kritiske og ha større bevissthet rundt hvor IT-utstyret ditt kommer fra. Da blir det litt enklere å ta de riktige valgene.