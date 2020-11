Kraftig oppgang: Bitcoin har nådd sin høyeste verdi på nesten tre år

Den pågående pandemien har som kjent hatt kraftig innvirkning på markedene og aksjekurser, men kryptovalutaene ser ikke ut til å ha blitt påvirket på samme måte – snarere tvert imot. Nå melder blant andre CoinDesk (via Wall Street Journal) at Bitcoin har nådd nye høyder.

Forrige uke kom Bitcoin-kursen opp i 14.000 dollar en kort periode, og i skrivende stund ligger kursen ifølge nettstedet CoinMarketCap på 13.800 dollar.

Doblet seg i år

Dette er det høyeste nivået siden januar 2018, da kursen var på vei nedover fra den historiske toppen på 20.000 dollar i desember 2017. I begynnelsen av inneværende år lå kursen på rundt 7000 dollar, så verdien har med andre nesten doblet seg bare det siste året.

En av grunnene til oppgangen skal være store investeringer i Bitcoin fra profilerte aktører den siste tiden. Som CoinDesk rapporterte i oktober kjøpte Square, et mobilbetalings- og finansselskap grunnlagt av Twitter-sjefen Jack Dorsey, nylig 4709 Bitcoin, en investering som tilsvarte 50 millioner dollar.

Bitcoin-prisen økte flere prosent umiddelbart etter at transaksjonen ble kjent.

– Vi tror Bitcoin har potensial til å bli en mer allestedsnærværende valuta i fremtiden, sa finanssjefen i Square i forbindelse med investeringen.

Bitcoin-utviklingen siden mars i år. Foto: CoinMarketCap

5000 dollar i mars

Sist digi.no rapporterte om Bitcoin-kursen var i juni i fjor, da Bitcoin-verdien passerte 10.000 dollar for første gang på over ett år. Siden den gang har svingningene vært relativt store, og så sent som i mars i år, da koronavirus-pandemien startet, var kursen helt nede i rundt 5000 dollar.

Kryptovaluta er fremdeles et kontroversielt fenomen i mange kretser. Som digi.no meldte i fjor fikk den nordiske storbanken Nordea medhold i retten til å nekte sine ansatte å kjøpe kryptovaluta.