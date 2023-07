Krever at Apple svekker egne sikkerhetsløsninger – Apple truer med å fjerne tjenester

Moderne kryptering og sikkerhetsløsninger er en hard nøtt å knekke, og det har ført til hodebry for myndigheter som av ulike årsaker har behov for tilgang til låste mobiler.

Apple er blant dem som er kjent for sterke sikkerhetsløsninger, noe som tidligere har gjort selskapet til en målskive for myndigheter som ønsker bakdører i forbindelse med for eksempel etterforskning av kriminelle handlinger. Nå er vi i gang igjen, melder BBC og The Guardian.

Britene krever bakdører

Denne gangen handler saken om at Storbritannia planlegger en ny lovendring som i praksis vil gi myndighetene, nærmere bestemt sikkerhetsdepartementet Home Office, mulighet til å omgå Apples sikkerhetsløsninger i produktene sine.

Lovendringen, som gjelder en eksisterende overvåkningslov kalt Investigatory Powers Act, vil ifølge Apple åpne for at Home Office kan få tilgang til krypterte data på Apple-enheter via bakdører.

Selskapet sier i et brev at lovendringen også innebærer at de britiske myndighetene vil kunne føre tilsyn med oppdateringer og endringer i Apples kryptering og sikkerhetsløsninger, noe som i praksis gir myndighetene kontroll over disse prosessene, ifølge selskapet.

Iphone-giganten hevder også at den nye loven vil åpne for at myndighetene umiddelbart kan blokkere implementeringen av bestemte sikkerhetsmekanismer, uten å gi Apple mulighet til å anke avgjørelsen.

Vanligvis vil en slik blokkering krever at myndighetene først sender en forespørsel kalt «technology capability notice» (TCN), hvorpå sikkerhetsmekanismen vil være på plass inntil anken er behandlet. Lovendringen vil altså gjøre det mulig å innføre blokkeringen med én gang.

Apple advarer

Ikke overraskende er Apple, som alltid, svært kritiske til lovendringen.

– Samlet sett kan disse endringene brukes til å tvinge et selskap som Apple, som aldri ville bygget inn en bakdør, til å trekke tilbake kritiske sikkerhetsfunksjoner fra det britiske markedet, noe som vil frata britiske brukere disse beskyttelsene, sier Apple i en uttalelse gjengitt av The Guardian.

Ende-til-ende-kryptering er den sentrale sikkerhetsfunksjonen i tjenester som Imessage og Facetime, og Apple skal ha antydet at disse tjenestene står i fare for å bli trukket fra det britiske markedet dersom den nye lovendringen går gjennom.

En talsperson for den britiske regjeringen sa i en kommentar at den aktuelle loven, Investigatory Powers Act, er designet for å beskytte offentligheten mot kriminelle, seksuell mishandling av barn og terrorister. Talspersonen sa at loven ennå er under vurdering og at ingen endelig avgjørelse er tatt.

Apple har også tidligere havnet i klinsj med myndighetene angående kryptering. For noen år siden ble selskapet beordret av en domstol til å hjelpe FBI med å låse opp en Iphone i forbindelse med et terrorangrep i California, noe Apple nektet å gjøre. FBI klarte senere å skaffe seg tilgang til mobilen på egen hånd og trakk saken mot selskapet.