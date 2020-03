Lanserer forbrukervennlige hodetelefoner til kontoret

Hodetelefoner på jobben har vært et stort marked i årtier. Lenge før det tok av i forbrukermarkedet. Sennheiser har vært en stor aktør, men har fått konkurranse av Plantronics og danske Jabra. Ofte har slike hodetelefoner hatt én ørepute og bom foran munnen til mikrofonen, men i de senere årene har to puter og trådløse modeller blitt populære. Hele tiden mens kampen om best lyd og best støydemping har pågått med stor intensitet og lanseringsiver i forbrukermarkedet.

Et stort løft

Lanserte på nett: Jabras markedsdirektør, Calum MacDougall lanserte de nye kontor/forbruker-hodetelefonene på et websendt pressemøte. Foto: Odd Richard Valmot

I en stor lansering av tre nye jobbmodeller gjør Jabra et stort teknologiløft. Ikke bare det. De visker også ut grensen mellom jobb- og forbrukermodeller. Ved å lansere «jobbifiserte» utgaver av forbrukermodellene med talebom og ny teknologi åpner selskapet et nytt marked. Disse kan man trygt snakke i på kontoret, og høre musikk på mens man går på byen eller i marka. Men det koster.

Toppen av headset

Jabra Evolve2 85 stereo er kontorutgaven av selskapets svært vellykkede og rimelige Jabra Elite 85H. Vi har testet dem og konkludert med at de har svært god lyd, med utmerket støykansellering, best batterilevetid og et mikrofonoppsett som gjør dem godt egnet til å gi samtalepartneren god lyd. Og de er faktisk rimelige.

Opptatt: Med to røde lys på hver klokke er det ingen tvil om at en samtale er i gang. Foto: Jabra

Men kontorutgaven blir ikke de siste. Her er prisen 4576 kroner (og 3 øre!) Eller 4984 kroner for modellen med ladestand.

Det er selvfølgelig en grunn til prisen. De skiller seg ut, som de andre nylanseringene, ved at de har en utfellbar talebom som sørger for at de to mikrofonene plasseres der de skal være; rett foran munnen. De har avansert, hva Jabra kaller digital hybrid aktiv støykansellering, som bruker ytterligere åtte mikrofoner i øreklokkene. Det skal beskytte mot kontorlyd. Settet skal ha 37 timers batteritid og det har 40 mm høyttalere som skal sørge for mye mer enn bare god talelyd.

Opptatt

Når man snakker i dette settet er det umulig å ikke oppfattet at du er opptatt, for to røde LED-lys foran og to bak lyser rødt under samtale. Tydeligere kan det ikke merkes.

For å understreke at de kan brukes både på jobb og på fritiden kommer de nye hodetelefonene i mer enn sort. Jabra lanserer også beige modeller, eller gullbeige som de kaller det. Talebommen kan slås inn og blir knapt synlig på toppmodellen og vi får håpe at alle de røde lysene lar seg skru av i appen. Kan nok bli litt vel juleaften når du snakker på bussen med slike.

Midt i laget: Evolve2 65 er en betydelig oppgradering fra den forrige utgaven. Foto: Jabra

Selv om Evolve2 85 er trådløse kommer det også med 3,5 mm analog lydport. Det kommer jo godt med når man skal se på film på fly.

Oppgraderbare

I følge Jabras markedsdirektør, Calum MacDougall, som lanserte de nye hodesettene på et koronavennlig websendt pressemøte i går kveld, kommer de nye hodesettene med en ny oppgraderbar plattform som kan utstyre dem med nye egenskaper etter hvert. Blant annet kommer programvare hvor man kan stille inn lyden etter sin egen hørsel.

Det er lagt stor vekt på videokonferanseplattformer, slik som Microsoft Teams, for at lyden skal fungere optimalt og problemfritt. Ikke minst har de trådløse modellen fått en rekkevidde som er tre ganger lenger enn det tidligere hodetelefoner fra Jabra hadde. Sannsynligvis på grunn av overgang til Bluetooth 5.0.

Billigere

Billigst: Jabra Evolve2 40 den billigste i serien. Enda litt billigere med bare en øreklokke. Foto: Jabra

I tillegg til toppmodellen kommer også et par andre modeller og varianter av dem. Jabra Evolve2 65 Stereo til 2130 kroner er en utgave med puter oppå ørene, som mange foretrekker. Her er det spart inn på aktiv støykansellering, men Jabra lover at den passive er utmerket. Også disse har fått en batterilevetid på 37 timer.

Den enda billigere modellen Jabra Evolve2 40 Stereo til 1212 kroner er ikke trådløs.

Ingen av de billigere modellene har en talebom som feller helt inn i hodesettet. De ligger utenpå slik det har vært vanlig før. De fås også i en monoutgave med bare en øreklokke for de som vil låne et året til det som skjer i omgivelsene.

