TEST: Bang & Olufsen Beoplay E8 3rd gen

Utviklingen innen trådløse ørepropper går lynkjapt: Bare et par år etter at Bang & Olufsen lanserte Beoplay E8, slipper den danske produsenten tredje generasjon, som er til salgs fra 14. februar.

Med en veilende pris på hele 3500 kroner, legger de lista høyt, og på mange områder leverer de til forventningene.

Bang & Olufsen Beoplay E8 3rd gen Type: In ear, true wireless.

In ear, true wireless. Størrelse ørepropper: 2,5 x 1,9 x 2,6 cm

Størrelse ladeboks: 7,05 x 4,6 x 3,45 cm

Vekt: 5,8 gram per ørepropp. Tom ladeboks 55 gram.

Tilkobling: Bluetooth 5.1.

Lading: USB-C. Tomt ladeetui fullades på to timer.

Vannbeskyttelse: IP54-standard, tåler moderate støvmengder og vannsprut.

Batteritid: 7 timer aktiv bruk ved middels volum. 28 timer ekstra opplading i boksen.

Pris: Veiledende 3500 kroner.

Konkurrenter: Apple Airpods Pro, Sennheiser Momentum TW, Jabra Elite 75T, Audio-Technica ATH-CTS55TW. Apple Airpods Pro, Sennheiser Momentum TW, JBL Reflect Flow

Mindre og lettere

På Beoplay E8 3rd gen er hver ørepropp krympet 17 prosent, og de veier nå bare 5,8 gram hver. Det gjør dem marginalt tyngre enn testvinneren Jabra Elite 75T, som veier 5,5 gram, men de er likevel betydelig større. B&Os nyvinning stikker et godt stykke ut av øret og gir brukeren en Shrek-aktig silhuett.

Siden sist har Bang & Olufsen benyttet 3D-modellering for å tilpasse E8 til ulike ører. Proppene leveres med fire forskjellige gummideksler for å optimalisere passform og størrelse, og når du har funnet din perfekte match, sitter de veldig godt. Til gange og reiser med kollektivtrafikk er Beoplay E8 3rd gen noe av det mest behagelige jeg har hatt i øret over lengre tid, og sammenlignet med JBL Reflect Flow som vi testet i ukene før, føles dette som å ha en vattdott i øret. Det kjennes mykt og lett, uten tegn til ømhet eller slitasje.

Til løping på asfalt blir proppene akkurat litt for store og utstikkende til å sikre 100 prosent stabilitet – og dunkende vibrasjoner fra nedtråkk reflekteres mer i ørene enn for eksempel på Jabra sine propper.

En vann- og støv-avvisning etter IP54-standard viser også at B&O med Beoplay E8 3rd gen ikke sikter seg inn mot trening i de mest krevende omgivelsene: Det skal tåle svette og litt sprut, men ikke mer ekstreme mengder vann. (Treningsmodellen E8 Motion har for øvrig samme IP-standard).

Den trådløse ladeboksen i lær underbygger Bang & Olufsens eksklusive profil. Med sine 7,05 x 4,6 x 3,45 cm centimeter er den liten nok til å ha i bukselomma på trikken eller i jakkelomma mens man løper, og den ser mest ut som et lite smykkeskrin.

Dekselet på Beoplay E8 3rd gen er lite nok til å ha med i jakkelomma når man løper. Her ved siden av JBL Reflect Flow, som tar mer plass. Foto: Eirik Helland Urke

Lydmessig i toppklassen

ToneTouch-equalizeren i B&O-appen gir deg akkurat den lydgjengivelsen du ønsker. Foto: Skjermdump

Hvis man skal forsvare den høye prisen på Beoplay E8 3rd gen, er lyden det beste argumentet.

Det er ikke mange som kan konkurrere med Bang & Olufsen på lydkvalitet, og siden andre generasjon av Beoplay E8 er teknologien ytterligere forbedret, blant annet ved bruk av mer avanserte bassrefleksporter, som lar luft strømme inn og ut av det akustiske kammeret, bidrar til at elementene beveger seg friere og skaper en enda mer presis gjengivelse av bassen.

Lydgjengivelsen er dynamisk, naturtro og ekstremt detaljrikt. Hvert instrument kommer til sin rett, og bassen slår hardt når den skal. Hør gjerne en rik produksjon som Jon Hopkins' «Emerald Rush» for å få demonstrert hele spekteret.

I den tilhørende B&O-appen er er det forhåndsdefinert fem selvforklarende lydprofiler: «Optimal», «Commute», «Clear», «Workout» og «Podcast». I tillegg kommer ToneTouch-equalizeren, hvor du velger lyden du liker best ved å skyve et punkttegn rundt på lydkartet. B&O tilbyr ingen aktiv støykansellering, men «Commute»-moduset stenger effekt togstøy ute. Øreproppene har også et «Transparacy»-modus som slipper inn lyd fra omgivelsene, når du trenger å koble deg på verden.

35 timer batteri

Batterikapasiteten er god. B&O oppgir selv at proppene skal klare syv timers aktiv bruk med moderat volum, og vår måling viser at realiteten ikke er langt unna fabrikkdataene, selv om dette alltid vil svinge noe med bruksmønster.

Med enda fire fulle ladinger i etuiet, snakker vi om totalt 35 timer kapasitet. Det er hele 119 prosent bedre enn forrige modell, og blant de ypperste i klassen.

Du kan til enhver tid lese ut av appen hvor mange prosent av batterikapasitet som gjenstår, og det tar ca to timer å lade et tomt etui.

Forbedret samtalekvalitet

Det er litt uvant at øreproppene ikke skrur seg automatisk på når du tar dem ut av boksen, men ellers er de enkle å operere gjennom trykkfelter på hver propp: Ett trykk på høyre propp for play, to for neste spor. Ett trykk på venstre propp for «Transparacy» mode, to for forrige spor. Tre trykk på venstre propp for stemmeaktivering, eller ett trykk på en av proppene for å ta imot innkommende samtaler. To klikk på venstre ørepropp avslutter en samtale. Det tar noe tid å lære mønsteret, men dette sitter etter hvert.

Bang & Olufsen har doblet antall mikrofoner fra to til fire, og jobbet med bedre retningsstyring av lyd. I sum er samtalekvaliteten merkbart forbedret.

Konklusjon

Bang & Olufsen-produkter er som regel kostbare, og Beoplay E8 3rd gen er intet unntak. En pris på 3500 kroner bygger fallhøyde, men danskene leverer høy kvalitet. Først og fremst på en overlegen lydkvalitet, men også med en av de bedre batterikapasitetene i klassen. Designet er det som vanlig lite å utsette på, bortsett fra at man kunne ønske seg noe mindre størrelse.

Øreproppene er ikke de beste til trening, og de mangler aktiv støykansellering, men til dagligdags bruk, som reise til og fra jobb, er det ikke mange som overgår kvaliteten i disse. At du med ett klikk kan gjennomføre telefonsamtaler med akseptabel lydkvalitet er en stor bonus.

Vi likte Vi likte ikke - Topp lyd - Veldig høyt priset - Behagelig passform - Ikke veldig godt egnet til trening - Solid batteritid - Ingen aktiv støydemping - Fungerer godt til telefonsamtaler